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Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Министр здравоохранения Кристина Албул вместе со своим заместителем Татьяной Чолак, депутатом Верховного Совета Игорем Ярычем и представителями ГУП «Приднестровский Проектный Институт» вновь посетили пустующее здание, в котором предполагается разместить центр паллиативной помощи. Минздрав уже подготовил его общий концепт, детальный план будет разработан совместно с профильными специалистами.

«По предварительным расчетам, центр сможет принимать до 100 пациентов. Соответственно здесь нужны комфортные палаты, процедурные кабинеты, санузлы и комнаты отдыха», - отметила Кристина Албул.

Комиссия оценила здание изнутри и снаружи – его планировка, в целом, соответствует намеченным планам. Есть компактные комнаты под палаты и более просторные помещения для медицинских манипуляций, пищеблока и буфета. На втором этаже можно обустроить уютный холл с панорамными окнами, которые выходят на Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь, сообщается на сайте ведомства.

По итогам совещания ГУП «Приднестровский Проектный Институт» изучит имеющуюся документацию по зданию и займется подготовкой проекта предполагаемого центра паллиативной помощи. Данный объект может быть включен Программу Фонда капвложений на 2021 год.

Напомним, пустующее здание, расположенное возле монастыря и сельской врачебной амбулатории, строилось под больницу, но так ею и не стало. Здесь имеется газ, вода, автономная котельная. Специалисты изучают возможность организации на этом месте стационара для паллиативного лечения пациентов на финальных стадиях онкологических заболеваний.

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

Руководство Минздрава провело выездное совещание в Кицканах

minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 07:14
  • DTV
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