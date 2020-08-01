Министр здравоохранения Кристина Албул вместе со своим заместителем Татьяной Чолак, депутатом Верховного Совета Игорем Ярычем и представителями ГУП «Приднестровский Проектный Институт» вновь посетили пустующее здание, в котором предполагается разместить центр паллиативной помощи. Минздрав уже подготовил его общий концепт, детальный план будет разработан совместно с профильными специалистами.
«По предварительным расчетам, центр сможет принимать до 100 пациентов. Соответственно здесь нужны комфортные палаты, процедурные кабинеты, санузлы и комнаты отдыха», - отметила Кристина Албул.
Комиссия оценила здание изнутри и снаружи – его планировка, в целом, соответствует намеченным планам. Есть компактные комнаты под палаты и более просторные помещения для медицинских манипуляций, пищеблока и буфета. На втором этаже можно обустроить уютный холл с панорамными окнами, которые выходят на Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь, сообщается на сайте ведомства.
По итогам совещания ГУП «Приднестровский Проектный Институт» изучит имеющуюся документацию по зданию и займется подготовкой проекта предполагаемого центра паллиативной помощи. Данный объект может быть включен Программу Фонда капвложений на 2021 год.
Напомним, пустующее здание, расположенное возле монастыря и сельской врачебной амбулатории, строилось под больницу, но так ею и не стало. Здесь имеется газ, вода, автономная котельная. Специалисты изучают возможность организации на этом месте стационара для паллиативного лечения пациентов на финальных стадиях онкологических заболеваний.