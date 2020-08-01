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Новые дороги в бендерских дворах

Новые дороги в бендерских дворах

В микрорайоне «Солнечный» в Бендерах на улице 40 лет Победы и Мацнева работают дорожные службы. Ремонтируют внутридворовые проезды по нескольким адресам.

На улице 40 лет Победы у дома №23 асфальта вообще не было, а у дома №21 много лет дорожное покрытие было сплошь в ямах и рытвинах. При строительстве многоэтажного дома, не была сделана ливневка, поэтому вода разрушала асфальт – медленно, но верно. После дождя пройти, не замочив ноги, тут было невозможно. Жильцы обратились к депутату по своему избирательному округу №1. Александр Коршунов предложил менять весь проезд вокруг дома, который тоже весь в ямах. Средства на этот ремонт заложили в Фонд наказов избирателей, часть выделена из муниципальной программы, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Планируется асфальтовое покрытие по всей территории, по всему проезду. Планируется и парковка. Чтобы и жители могли передвигаться не травмируясь, и водители могли парковать свои машины, не мешая пешеходам во дворе», - отметил депутат Верховного Совета по избирательному округу №1 Александр Коршунов.

Во дворе по улице Мацнева, 9 ситуация похожая - холмистая местность, после каждого ливня появлялись новые ямы. Жильцы жаловались, что дорога была в ужасном состоянии.

«С 2018 года действует Фонд наказав избирателей. Необходимые изменения в закон приняли депутаты Верховного Совета ПМР. И с 2018 года небольшие ресурсы выделяются депутатам для исполнения наказов избирателей. Наказ избирателя дома №9 по улице Мацнева - с 2010 года. Он достаточно долго ждал своего разрешения. И вот сейчас мы можем сказать, что данный наказ выполнен», - рассказал депутат по избирательному округу №1 Александр Коршунов.

В соседнем дворе территорию тоже облагородили. Раньше здесь была свалка и асфальт как будто после землетрясения. Теперь – новая дорога и клумбы с цветами. Жильцы довольны. На помощь депутата Александра Коршунова можно рассчитывать всегда. Новая ливневка, тропинка и другие вопросы – под чутким наблюдением депутата.
vspmr.org
  • Сегодня, 20:17
  • DTV
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