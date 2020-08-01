В столице Ливана прогремел мощный взрыв в районе порта. Разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди. По сообщениям СМИ, по меньшей мере десять человек погибли. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва могли пострадать сотни человек. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбиты стёкла. Губернатор Бейрута сообщил, что от взрыва пострадала почти половина города, передает RT.
Прямая трансляция:
Что произошло
Как передает ТАСС, ссылаясь на Al Arabiya, взрывов было два, погибли по меньшей мере шесть человек, сотни получили ранения. Как сообщило Ливанское общество Красного Креста, десятки человек из разных районов города доставлены в больницы. При этом агентство Reuters сообщило о как минимум 10 погибших.
В результате ЧП погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян.
Повреждено здание посольства РФ, пострадала одна сотрудница. Незначительные ранения получил консул Казахстана в Ливане.
Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.
Причины взрыва пока не установлены. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории порта нанесли ракетный удар. По его сведениям, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения "Хезболлах". Телеканал Al Mayadeen при этом заявил, что взрыв произошел на складе пиротехники.
По информации казахстанских дипломатов в Ливане, произошло несколько мощных взрывов. По предварительным данным местных властей, в порту взорвался корабль с пиротехникой.
Радио Kan со ссылкой на источник сообщил, что Израиль не имеет никакого отношения к взрыву.
В Ливане наблюдаются перебои с интернет-связью. Точной информации о том, связаны ли неполадки со взрывом, нет.
Реакция на ЧП
Губернатор Бейрута сравнил инцидент со "взрывами в Хиросиме и Нагасаки".
Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны.
Премьер-министр объявил 5 августа днем общенационального траура.
В ООН сообщили, что пока не располагают сведениями о произошедшем, как и о возможном уроне миротворческой миссии в Ливане.
В Турции заявили о готовности оказать всевозможную помощь Ливану в вопросе ликвидации последствий взрыва.