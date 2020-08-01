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С 15 августа в Приднестровье разрешена охота на перепела и диких голубей

С 15 августа в Приднестровье разрешена охота на перепела и диких голубей

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов опубликовало приказ о сроках и порядке охоты на полевую и водно-болотную дичь. Так, с 15 августа по 25 октября 2020 года можно будет охотиться на перепела. Разрешается ружейная охота, коллективная охота группами охотников от трёх человек, индивидуальная охота с собаками, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Минсельхозприроды.

Охота на диких голубей будет проводиться с 15 августа по 29 ноября 2020 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады, с применением чучел.

На уток, куликов и пастушковых разрешённых видов сезон охоты продлится с 19 сентября 2020 года по 31 января 2021 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков).

Охоту на все виды охотничьих ресурсов, указанных приказе, разрешается проводить с использованием охотничьих собак (только с легавыми и спаниелями, а также с использованием ловчих птиц).

Запрещается проведение любительской и спортивной охоты на указанные в настоящем приказе виды охотничьих ресурсов в Гослесфонде ПМР, а также в многолетних насаждениях (садах и виноградниках).

Охота на перелётах может проводиться только на кормовых полях и при использовании чучел.

На территории Приднестровья установлены единые дни охоты: на все виды дичи ружейным способом – суббота и воскресенье; безружейным способом с использованием ловчих птиц – четверг и пятница.

В указанные дни охота разрешена вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:48
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