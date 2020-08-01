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В Греции скоро могут начать взимать по 20 евро с туриста за медицинские услуги

В Греции скоро могут начать взимать по 20 евро с туриста за медицинские услуги

Туристам, въезжающим в Грецию, вскоре придется заплатить доплату в размере 20 евро за медицинские услуги, которые они получают во время пребывания в стране, если парламент одобрит соответствующий закон, сообщает Greek Reporter.

До сих пор путешественники никогда ничего не платили за медицинское обслуживание в Греции, независимо от того, из какой страны они прибыли, за исключением случаев госпитализации, передает unian.net
Как сообщается, министерство здравоохранения Греции в конце июля постановило, что с этого момента плата будет взиматься со всех иностранных путешественников, которые посещают медицинские центры, региональные поликлиники и больницы.

Те, кто пользуется неотложной помощью, также будут обязаны платить за оказанные им услуги. Дополнительные сборы будут взиматься с тех, кто нуждается в анализах крови и других обследованиях, в соответствии с тарифами, установленными национальной системой здравоохранения Греции.

Согласно отчету, министерство здравоохранения страны надеется собрать «значительные средства», особенно во время туристического сезона, когда в Грецию приезжают миллионы туристов.

Напомним, с 1 августа Греция вновь разрешила круизные путешествия. Круизным лайнерам позволено причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо. В дальнейшем этот перечень должны расширить, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
unian.net
  • Сегодня, 06:50
  • DTV
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