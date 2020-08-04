Взрыв в порту Бейрута, по неподтвержденным данным, произошел во время сварочных работ. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC international со ссылкой на предварительные выводы силовых структур.
По информации телеканала, на одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры, передает rbc.ru
Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшое отверстие, через которое злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация.
Военные возьмут под контроль районы Бейрута, пострадавшие от взрывов
Президент Ливана Мишель Аун во вторник издал распоряжение, в соответствии с которым армия должна начать патрулирование районов Бейрута, пострадавших от взрывов в портовой зоне города, сообщает американский телеканал CNN.
Кроме того, на вечер вторника Аун созвал экстренную встречу совета обороны страны, на котором будет обсуждаться складывающаяся ситуация. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в свою очередь объявил в среду, 5 августа, национальный траур по жертвам трагического происшествия, передает interfax.ru
Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста. По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.
Армия Израиля заявила, что пришло время "отложить конфликт" с Ливаном
Армия обороны Израиля во вторник опубликовала в Twitter сообщение о предложенной еврейским государством гуманитарной и медицинской помощи Ливану после взрыва в Бейруте.
В ведомстве также заявил, что время пришло для того, чтобы "отложить конфликт" с соседней страной, передает tass.ru
Израиль во вторник через международные каналы предложил гуманитарную и медицинскую помощь Ливану после взрыва в Бейруте, сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.
"По указанию главы МИД Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана", - говорится в сообщении. Государственно израильское радио Kan утверждает, что по тем же каналам Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал во вторник распоряжение главе Совета национальной безопасности еврейского государства Меиру Бен-Шабату обсудить со спецкоординатором ООН по ближневосточному процессу Николаем Младеновым пути оказания дополнительной помощи Ливану после взрыва в Бейруте, сообщила канцелярия премьера.
Ранее президент Израиля Реувен Ривлин выразил сочувствие народу Ливана в связи со взрывом в Бейруте и также предложил помощь.
Напомним, во вторник радиостанция сообщила со ссылкой на источник в израильской политической системе, что Израиль "не имеет никакого отношения" ко взрыву в Бейруте во вторник. Израильский телеканал I24 после сообщения МИД о предложении помощи Ливану добавил, что его высокопоставленный источник в израильской политической системе подтвердил еще раз непричастность Израиля, а также подчеркнул, что "нет никакой связи" между еврейским государством и инцидентом в порту Бейрута.
Сейсмологи сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением магнитудой 4,5 Иорданская сейсмологическая обсерватория выяснила, что мощный взрыв в Бейруте эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5, заявил глава организации Махмуд аль-Карьюти.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших, передает ria.ru
Согласно распространенному для прессы заявлению аль-Карьюти, "иорданские станции мониторинга землетрясения в 18.08 зафиксировали взрыв" в соседнем Ливане, "равный по силе землетрясению магнитудой 4,5".
"Энергия, которая высвободилась в результате взрыва, была чрезвычайно мощной", - констатировал глава иорданской сейсмологической службы.
Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим ранее заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД страны отмечали, что точную причину взрыва еще предстоит выяснить.
Бейрут приходит в себя после мощного взрыва. Дорожные службы приступили к разбору завалов
Бейрут, погрузившийся в темноту, оглушают сирены машин скорой помощи. Волонтеры Ливанского общества Красного Креста спешно доставляют в больницы сотни пострадавших в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.
"Раненых очень много, госпиталя переполнены, и для размещения людей, которым не требуется операция, будут использоваться близлежащие отели в центре Бейрута", - заявил министр здравоохранения Хамад Хасан. По его словам, все усилия правительства брошены сейчас на спасение раненых и поиски погибших под обломками разрушенных построек в порту, передает ТАСС.
Пожарные команды все еще пока не потушили пожары в портовой зоне, откуда в небо поднимается клубы едкого дыма. Дорожные службы тем временем уже приступили к разбору завалов на проезжей части, вызванных обрушением фасадов зданий. Повсюду под колесами мелкие крошки стекол, которые искрятся как снежинки на фоне слепящих фар автомобилей.
"У меня в ушах до сих пор стоит этот страшный гул, казалось, что реально начался конец света", - говорит Эйли, хозяин бутика на набережной Зейтуни. Он пришел посмотреть, что стало с его магазином на первом этаже небоскреба Калаат-Минаа, но не успел убрать осколки витрины и рассыпавшиеся манекены: в городе выключили свет. Эйли говорит, что даже не думает сейчас об ущербе, главное, что все члены его семьи живы.
Поврежденные здания
Шок испытали многие горожане. Взрывная волна как смерч прокатилась по столице и завернула в самые отдаленные уголки; в квартиры влетали балконные рамы, падали на пол подвесные потолки, люстры, телевизоры, зеркала. Из домов слышались крики испуганных женщин и детей. Растерянные люди выбегали на улицы, полагая, что произошло землетрясение, и действительно сейсмический центр в королевстве Иордании зафиксировал колебание земной коры магнитудой 4,5.
Получили осколочные ранения и травмы те, кто находился в квартирах и кафе или просто прогуливались по улицам в ожидании вечерней прохлады. Повреждено огромное количество автомобилей и автобусов, у них полопались стекла или сверху упали тяжелые предметы.
"Нанесен ущерб практически всем российским учреждениям, включая посольство РФ в квартале Мсейтбе, где вынесло двери и выбило окно на фасадной части", - рассказал советник дипмиссии Вячеслав Максудов. По его словам, одной из сотрудниц потребовалась медицинская помощь.
Российский центр науки и культуры, стоящий на улице Верден на спуске к набережной Рауша, "довольно сильно раскачивало", отметил в беседе представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков. "Пережили очень неприятные минуты, - сказал он. - К счастью, никто не пострадал из российских и ливанских граждан и членов их семей".
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил произошедшее с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. По его словам, жилые дома и учреждения повреждены на половине территории города.
Версия об израильском ударе
Солдаты ливанской армии, выстроившись в цепочку в квартале Сайфи, перегородили проезд по прибрежному шоссе в сторону порта и заставляют машины поворачивать вглубь города. Военнослужащие ведут себя вежливо и объясняют, что с полуночи в Бейруте введен режим чрезвычайного положения на две недели по решению Высшего Совета обороны (ВСО) Ливана. Создана комиссия по расследованию происшествия, доклад которой должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней.
Выступая на заседании ВСО, премьер-министр Хасан Диаб заявил, что все виновные в случившейся трагедии будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. "Абсолютно неприемлемо, что на протяжении шести лет в порту хранилось на складе 2750 тонн нитрата аммония и со стороны портовых властей не принималось никаких профилактических мер с тем, чтобы не подвергать опасности жизни граждан", - указал он.
По последним данным, в результате взрыва погибли 78 человек и 4 тыс. пострадали. В МВД Ливана ранее сообщили, что сдетонировал конфискованный груз аммиачной селитры, который хранился в амбаре под номером 12 на складе химикатов в порту для дальнейшей переработки или уничтожения. Шиитская партия "Хезболлах" в свою очередь опровергла высказанные рядом телеканалов версии о вероятном израильском ударе по морскому порту. "Предположения об атаке беспилотников на склад ракетного оружия сил сопротивления, который якобы находился в порту, не соответствуют действительности", - заявил шиитский источник.