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Молдова и Банк развития Совета Европы подписали кредит на €70 миллионов

Молдова и Банк развития Совета Европы подписали кредит на €70 миллионов

Министерство финансов Республики Молдова и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) подписали кредитное соглашение на сумму 70 миллионов евро для смягчения воздействия COVID-19 на сферы здравоохранения и занятости населения.

Кредит состоит из двух составляющих: здравоохранение и поддержка микро-, малых и средних предприятий (МСП), передает moldpres.md

На здравоохранение будет выделено 40 миллионов евро, они пойдут на финансирование следующих видов расходов: приобретение медицинского оборудования и расходных материалов, ремонт и преобразование медицинских помещений/ подразделений, мобилизация дополнительных экспертных знаний для обеспечения мер экстренного реагирования на COVID-19.

Еще 30 миллионов евро будут предложены в качестве поддержки микро-, малых и средних предприятий. Средства обеспечат финансирование оборотного капитала и инвестиционных потребностей пострадавших от кризиса МСП, что поможет им сохранить жизнеспособные рабочие места. Эта часть будет достигнута путем рекредитации конечных получателей через участвующие финансовые учреждения.

Заместитель премьер-министра, министр финансов Сергей Пушкуца поблагодарил Банк развития Совета Европы за постоянную поддержку нашей страны. Он уточнил, что соглашение представляет собой эффективный и оперативный ответ на потребности Республики Молдова в борьбе с COVID-19. «Снижение воздействия COVID-19 на здоровье населения Республики Молдова, а также на национальную экономику остается приоритетом правительства», - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь, управляющий БРСЕ Рольф Венцель сказал, что «поскольку COVID-19 продолжает оказывать огромное влияние на экономику и общество, жизненно важно, чтобы страны-члены БРСЕ расширяли свои возможности реагирования». «Мы рады поддержать Республику Молдова в ее усилиях по укреплению системы здравоохранения, а также по оказанию необходимой помощи малым предприятиям, пострадавшим от кризиса», - заключил глава банка.

moldpres.md
  • Сегодня, 07:08
  • DTV
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