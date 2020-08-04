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Болгария оплатит лечение туристов, заболевших коронавирусом

Болгария оплатит лечение туристов, заболевших коронавирусом

Туристам, заболевшим коронавирусом на отдыхе в Болгарии, могут оплатить расходы на питание и лечение. Отели, которые будут принимать таких постояльцев, уже определены, сообщает ria.ru.

Как заявила на пресс-конференции на курорте Золотые Пески вице-премьер и министр туризма Марияна Николова, благодаря четкому следованию всем санитарным протоколам на болгарских курортах не зафиксировано ни одного случая заболевания туриста коронавирусом.

"Наши отели соблюдают все санитарные требования с целью предотвращения заболеваемости на курортах. Это подтверждает вывод о том, что Болгария является безопасным местом отдыха", — добавила она.

Также министерство туризма Болгарии предложило покрыть туристам, которые заболеют COVID-19 во время отдыха в стране, расходы на проживание и питание во время вынужденного карантина. Как заявила Николова, ее ведомство ведет переговоры с министерством финансов по этому вопросу.

По согласованию с отельерам, на курортах Солнечный берег и Золотые пески уже определены отели, которые примут на карантин туристов.
ria.ru
  • Сегодня, 07:13
  • DTV
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