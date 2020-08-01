После ЧП в порту Бейрута эксперты взялись изучать видео с места. Выводы у них получились похожими. Напомним, в результате мощного взрыва пострадало около 3000 человек, 70 человек считаются погибшими. Больницы города переполнены, ряд стран предложили свою помощь Ливану.
— Рыжий купол взрыва — это так называемый «лисий хвост». Когда горит селитра, выделяется диоксид азота, отсюда и красноватый оттенок. Так что «основная виновница» — скорее всего, селитра, — предполагает Игорь Никулин, военный эксперт и бывший член комиссии по биологическому и химическому разоружению ООН. — Нитрат натрия в основном используют как удобрение, но оно также входит в состав чёрного пороха. Однако сама по себе селитра так рвануть не могла. Возможно, детонацию спровоцировало взрывное устройство, после чего начался грандиозный пожар со всеми теми эффектами, которые мы наблюдали, передает kp.md.
А вот и версия, откуда этот нитрат аммония в порту. В 2013 г. в порту Бейрута было задержано судно Rhosus под молдавским флагом, которое везло 2750 тонн нитрата аммония из Грузии в Мозамбик и было задержано в ливанском порту из-за грубых нарушений правил эксплуатации судна, выявленных инспекторами государственного портового контроля.
Судовладелец просто бросил судно и его экипаж, в итоге ливанцы разрешили экипажу в 2014 г. вернуться домой, а груз выгрузили в Бейруте.
Неизвестно сколько там могло остаться нитрата аммония после нескольких лет, но катастрофу в Тексас-сити в 1947 вызвал взрыв 2100 тонн нитрата аммония.