На совещании у Председателя Правительства обсудили процесс подготовки к началу учебного года в условиях пандемии. Главы государственных администраций проинформировали Премьера о текущей работе.
Ситуация диктует свои правила ведения образовательного процесса. В республике будет действовать смешанная система. То есть часть предметов будет преподаваться в привычном виде во время школьных уроков, а остальная – онлайн. По поручению Премьера до 25 августа Минпрос определит перечень предметов, которые будут преподаваться онлайн. Это одно из требований санитарного регламента, сообщается на сайте Правительства.
К тому же сроку в школах утвердят учебные расписания с учетом индивидуальных особенностей планировки, вместимости и наполняемости общеобразовательных учреждений. В этой связи министерство просвещения представит предложения для включения в санитарный регламент относительно критериев наполняемости школ во время карантина, то есть в каком объеме школы могут быть загружены с учетом нескольких смен.
Онлайн обучение будет проходить на образовательной платформе Moodle. На данном этапе на интернет ресурс заливают планы-конспекты всех школьных уроков по первой четверти. Это более 3 тыс. уроков.
Параллельно готовится презентация и краткая инструкция по использованию онлайн платформы педагогами. С 14 августа доступ к этому ресурсу получат все учителя республики. После регистрации они получат доступ в личный кабинет и смогут ознакомиться с виртуальной обучающей средой.
Как сообщила министр просвещения Алла Николюк, с середины августа со школьными методистами будут проведены обучающие семинары по работе с образовательной платформой Moodle. Во второй половине месяца обучение пройдут педагоги.
По рекомендации Санэпидемиологической службы питание школьников на начальном этапе не будет осуществляться. По предварительным оценкам, работа столовых будет начата не раньше октября при учете стабильной эпидобстановки.
Кроме того, прорабатывается механизм действий для руководителей и сотрудников образовательных учреждений при выявлении ребенка с признаками ОРВИ. Соответствующие памятки будут в каждом классе.
Отдельно говорили о приобретении рабочих тетрадей для первоклассников. Как сообщили главы государственных администраций, частичная закупка уже осуществлена, процесс осуществляется в рабочем порядке.
«К 1 сентября школьники должны быть обеспечены рабочими тетрадями, которые являются приложением к учебнику, в полном объеме на бесплатной основе», - акцентировал внимание Премьер.
Как уже отмечалось, активно идет установка новых оконных блоков в школах и детских садах республики. Средства на эти цели выделили из Резервного фонда Правительства и Фонда капвложений. К концу августа замена окон должна быть завершена.
Для обеспечения бесперебойного онлайн обучения школы подключат к высокоскоростному интернету и оборудуют новыми компьютерами. Соответствующие договоры уже заключаются, в ближайшее время специалисты приступят к работе на местах.
Приемка всех школ республики, по поручению Александра Мартынова, должна быть завершена к 28 августа. gov-pmr.org