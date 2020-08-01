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Додон обсудил с Козаком российский кредит в 200 млн евро

Додон обсудил с Козаком российский кредит в 200 млн евро

Игорь Додон написал в среду на своей странице в facebook, что в ходе рабочего визита в Москву провел встречу с заместителем главы Администрации Президента Российской Федерации, специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

«Обсудили с ним широкий круг вопросов, затрагивающих двусторонние отношения между нашими странами. В частности, договорились о том, что в октябре нынешнего года в Кишиневе состоится очередное заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где планируется подписание ряда важных двусторонних соглашений», - отметил Додон.

По его словам, стороны отдельно коснулись темы о предоставлении российского кредита в размере 200 млн. евро для поддержки экономических агентов и населения Молдовы в этот тяжёлый период, передает point.md.

«Договорились о том, что в ближайшие дни будут проведены переговоры между представителями Правительств Республики Молдова и Российской Федерации», - сообщил глава государства.

Он также добавил, что на встрече была отмечена хорошая динамика экспорта молдавских товаров на российский рынок после того, как Правительство России продлило срок беспошлинного ввоза ряда ведущих агропромышленных товаров, что дает молдавским производителям возможность сэкономить значительные средства.

«В этом контексте обсудили с российской стороной вопрос выдачи разрешений на транзит молдавских товаров в Россию через территорию Украины («дозволы»). Соответствующим профильным ведомствам дано поручение в кратчайший срок решить указанный вопрос на взаимовыгодных условиях», - написал президент.

Игорь Додон сообщил, что договорился о том, что в ближайшее время будет проработана возможность предоставления российской стороной безвозмездной гуманитарной помощи в виде дизтоплива (несколько десятков тысяч тонн) для поддержки молдавских сельхозпроизводителей, наиболее пострадавших от продолжительной засухи.

Point.md
  • Сегодня, 14:57
  • DTV
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