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Связано ли судно Rhosus со взрывом в Бейруте, и почему его видели под флагом РМ

Связано ли судно Rhosus со взрывом в Бейруте, и почему его видели под флагом РМ

Утверждение, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за судна под флагом Молдовы, не соответствует истине. Об этом заявили молдавские власти.

"Судно Rhosus (IMO 8630344) было зарегистрировано в Государственном судовом регистре Молдовы 23 февраля 2012 года... А с 23 февраля 2014 года оно больше не ходило под государственным флагом Молдовы, так как было принудительно удалено из регистра", - сообщил молдавский премьер Ион Кику на своей странице в Facebook.

В Агентстве водного транспорта республики уточнили, что транспортное средство исключили из регистра, "так как истек срок действия регистрационных документов на него", передает sputnik.md.

"На данный момент преждевременно указывать причину и источник взрыва. По поводу этого факта должны высказаться после завершения соответствующих расследований компетентные органы Ливана, и утверждение, что взрыв произошел из-за судна под флагом Республики Молдова, неверное", - подчеркнули в Агентстве.

Как отметили в Агентстве, владелец судна, согласно данным регистра, - компания, зарегистрированная на Панаме. В то же время, это судно было зафрахтовано на время согласно контракту (бербоут-чартер) компанией, зарегистрированной на Маршалловых островах.

Согласно имеющейся информации, как пояснили в ведомстве, судно Rhosus задействовали в рейс из Батуми (Грузия) в Мозамбик. Во время пути экипаж обнаружил техническую неисправность, устранение которой оказалось невозможным в открытых водах. Таким образом, 21 ноября 2013 года корабль вошел в порт Бейрута (Ливан) для проведения ремонтных работ и продолжения маршрута.

"В связи с тем, что у судовладельца были финансовые проблемы, возникли коммерческие претензии, которые привели к задержанию судна и груза в порту Бейрута", - сообщили в Агентстве.

По информации ведомства, согласно отчетам, в последний раз инспекция на судне Rhosus проводилась 8 июня 2013 года в порту Саида. Тогда в отношении транспортного средства не было применено никаких мер, "а информация о задержании Rhosus в порту Бейрута в ноябре 2013 года не фигурирует".

"В соответствии с практикой коммерческого судоходства, портовые власти могут задержать судно или груз в связи с появившимися претензиями. Задержание было применено к судну и грузу, причем последний хранился на складе порта Бейрута. В результате судовладелец бросил корабль и его экипаж", - добавили в структуре.

Там также подчеркнули, что грузы, перевозимые этим кораблем, о которых говорится в средствах массовой информации, хранились ливанскими властями в портовых складах и не находились на борту судна Rhosus.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора ливанской столицы, пострадала половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших в результате взрыва составило 78 человек, порядка четырех тысяч пострадали.

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что направляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.
sputnik.md
  • Вчера, 19:35
  • DTV
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