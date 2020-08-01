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В Украине планируют ввести новую обязательную прививку

В Украине планируют ввести новую обязательную прививку

В Минздраве рекомендовали включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2022 году вакцину от пневмококковой инфекции. Об этом сообщается в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины.

Сообщается, что в июне этого года Национальная техническая группа экспертов по иммунизации в соответствии с международными и национальными предложениями, рекомендовала Министерству здравоохранения Украины ввести в Национальный календарь профилактических прививок в 2022 году вакцину от пневмококковой инфекции, как обязательную, сообщает korrespondent.net.

"Оперативный штаб Минздрава поддержал такое решение и рекомендовал Министерству здравоохранения Украины согласовать и подать запрос от Украины в GAVI (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) для получения конъюгированной пневмококковой вакцины по специальной цене", - говорится в сообщении.

Также сейчас Центр общественного здоровья Украины работает над подготовкой сценария многолетнего планирования закупки вакцин на 2021-2023 годы с учетом внедрения в календарь профилактических прививок пневмококковой конъюгированной вакцины.

В ЦОЗ напомнили, что по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине от пневмококковой инфекции вакцинировались 1135 человек. Ревакцинировалось - 552 человека.

Рекомендуется вакцинироваться от пневмококковой инфекции людям в возрасте от 65 лет или с хроническими заболеваниями. Именно эта инфекция провоцирует развитие бактериальных пневмоний, что во время пандемии COVID-19 является критическим фактором. Ежегодно в мире регистрируют 1,6 млн летальных случаев вследствие пневмококковых заболеваний.

"Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазионных заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. В частности, в прошлом году в Украине было зарегистрировано 50 случаев пневмококкового менингита, из которых 22 - у детей", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев планово вакцинороваться от опасных болезней.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:38
  • DTV
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