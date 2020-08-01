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Предлагают пересмотреть расчет пенсий

Предлагают пересмотреть расчет пенсий

Группа депутатов Верховного Совета ПМР предлагает пересмотреть некоторые нормы закона «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» в целях повышения размера пенсий некоторым категориям граждан, пишет newspmr.com.

Формула расчета размера трудовой пенсии

Проектом закона предлагается ввести в формулу расчета размера трудовой пенсии дополнительную сумму за каждый год общего трудового стажа, превышающий требуемый. Это, по мнению авторов инициативы, позволит достигнуть социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения граждан и справедливого подхода к исчислению размеров пенсии исходя из стажа и заработка. Особенно в отношении граждан, имеющих большой стаж работы.

Дополнительная сумма за стаж будет зависеть непосредственно от величины процента минимального размера пенсии по возрасту, гарантированного государством, что будет соответствовать нормам пенсионного обеспечения и других стран СНГ, размер пенсии в которых также устанавливается в зависимости от определенной фиксированной суммы пенсии.

Размер дополнительной суммы за стаж предлагается регулировать законом о бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на соответствующий финансовый год с учетом средств указанного фонда.

Реализация проекта закона в данной части потребует дополнительных материальных затрат из бюджета Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики, однако не поддается подсчету, поскольку:

- общий трудовой стаж – сугубо индивидуальный показатель у каждого пенсионера;
- размер дополнительной суммы за стаж будет устанавливаться ежегодно законом о бюджете ЕГФСС на очередной финансовый год.

Надбавки к социальным пенсиям инвалидам

Одновременно законопроектом предусмотрено увеличение с 1 января 2021 года надбавок к социальным пенсиям инвалидам с детства I, II групп, детям – инвалидам в возрасте до 18 лет на 25% минимального размера пенсии (МРП).

В соответствии с законом, к социальным пенсиям инвалидам с детства и детям-инвалидам до 18 лет устанавливаются надбавки на уход за ними в следующих размерах:

1) инвалидам с детства I группы – в размере 100% МРП, что на 1 марта 2020 года составляет 402 рубля;
2) инвалидам с детства II группы, временно нуждающимся в посторонней помощи по заключению лечебного учреждения, – в размере 50% МРП, что на 1 марта 2020 года составляет 201 рубль;
3) детям – инвалидам в возрасте до 18 лет, временно нуждающимся в посторонней помощи по заключению лечебного учреждения, – в размере 100% МРП, что на 1 марта 2020 года составляет 402 рубля;
4) детям – инвалидам в возрасте до 18 лет, – в размере 50% МРП, что на 1 марта 2020 года составляет 201 рубль.


Итоговая потребность дополнительных средств для реализации проекта закона в части увеличения надбавки к социальным пенсиям указанным категориям граждан составит около 2,4 млн рублей в год.

Наталья Куренная, newspmr.com
  • Вчера, 19:47
  • DTV
  • Просмотров: 62
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