Группа депутатов Верховного Совета ПМР предлагает пересмотреть некоторые нормы закона «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» в целях повышения размера пенсий некоторым категориям граждан, пишет newspmr.com.
Формула расчета размера трудовой пенсии
Проектом закона предлагается ввести в формулу расчета размера трудовой пенсии дополнительную сумму за каждый год общего трудового стажа, превышающий требуемый. Это, по мнению авторов инициативы, позволит достигнуть социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения граждан и справедливого подхода к исчислению размеров пенсии исходя из стажа и заработка. Особенно в отношении граждан, имеющих большой стаж работы.
Дополнительная сумма за стаж будет зависеть непосредственно от величины процента минимального размера пенсии по возрасту, гарантированного государством, что будет соответствовать нормам пенсионного обеспечения и других стран СНГ, размер пенсии в которых также устанавливается в зависимости от определенной фиксированной суммы пенсии.
Размер дополнительной суммы за стаж предлагается регулировать законом о бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на соответствующий финансовый год с учетом средств указанного фонда.
Реализация проекта закона в данной части потребует дополнительных материальных затрат из бюджета Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики, однако не поддается подсчету, поскольку:
- общий трудовой стаж – сугубо индивидуальный показатель у каждого пенсионера; - размер дополнительной суммы за стаж будет устанавливаться ежегодно законом о бюджете ЕГФСС на очередной финансовый год.
Надбавки к социальным пенсиям инвалидам
Одновременно законопроектом предусмотрено увеличение с 1 января 2021 года надбавок к социальным пенсиям инвалидам с детства I, II групп, детям – инвалидам в возрасте до 18 лет на 25% минимального размера пенсии (МРП).
В соответствии с законом, к социальным пенсиям инвалидам с детства и детям-инвалидам до 18 лет устанавливаются надбавки на уход за ними в следующих размерах:
1) инвалидам с детства I группы – в размере 100% МРП, что на 1 марта 2020 года составляет 402 рубля; 2) инвалидам с детства II группы, временно нуждающимся в посторонней помощи по заключению лечебного учреждения, – в размере 50% МРП, что на 1 марта 2020 года составляет 201 рубль; 3) детям – инвалидам в возрасте до 18 лет, временно нуждающимся в посторонней помощи по заключению лечебного учреждения, – в размере 100% МРП, что на 1 марта 2020 года составляет 402 рубля; 4) детям – инвалидам в возрасте до 18 лет, – в размере 50% МРП, что на 1 марта 2020 года составляет 201 рубль.
Итоговая потребность дополнительных средств для реализации проекта закона в части увеличения надбавки к социальным пенсиям указанным категориям граждан составит около 2,4 млн рублей в год.