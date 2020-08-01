Молдова закупила в первом полугодии 584,8 млн куб. м российского газа - на 23,7 млн (3,9%) меньше аналогичного периода 2019 г.
При этом, в денежном выражении закупки сократились сразу на 27,4% (695,7 млн леев) - до 1,838 млрд леев ($108,1 млн) из-за падения закупочной цены с 4165 лея до 3144 за тысячу кубометров (на 24,5%), передает point.md ссылаясь на infotag.md
В отчете Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) говорится, что "Молдовагаз" отпустил молдавским потребителям 572,3 млн куб. м газа (-2,7%) почти на 2,723 млрд леев (-3,1%). При этом, хотя тариф уменьшился с 4774 лея до 4758 (на 0,3%) поставщик собрал с потребителей свыше 3,175 млрд леев - на 1,336 млрд леев (!) больше, чем потратил на покупку газа.
Основную часть газа потребил энергетический сектор - 217,2 млн куб. м (38%) и население - 211,5 млн (37%).
Уровень расчетов потребителей составил 116,6% (-2,8 п.п.), а сам "Молдовагаз" оплатил закупленный у "Газпрома" газ на 109% против 106,5% в первом полугодии 2019 г.
Разница между закупленными и поставленными потребителям объемами газа составила 12,5 млн кубометров. В денежном выражении эти потери составили (даже если считать по закупочной цене) почти 23 млн леев.