Dnestr.TV

 
0

"Молдовагаз" сократил затраты на закупку российского газа на 27,4%

"Молдовагаз" сократил затраты на закупку российского газа на 27,4%

Молдова закупила в первом полугодии 584,8 млн куб. м российского газа - на 23,7 млн (3,9%) меньше аналогичного периода 2019 г.

При этом, в денежном выражении закупки сократились сразу на 27,4% (695,7 млн леев) - до 1,838 млрд леев ($108,1 млн) из-за падения закупочной цены с 4165 лея до 3144 за тысячу кубометров (на 24,5%), передает point.md ссылаясь на infotag.md

В отчете Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) говорится, что "Молдовагаз" отпустил молдавским потребителям 572,3 млн куб. м газа (-2,7%) почти на 2,723 млрд леев (-3,1%). При этом, хотя тариф уменьшился с 4774 лея до 4758 (на 0,3%) поставщик собрал с потребителей свыше 3,175 млрд леев - на 1,336 млрд леев (!) больше, чем потратил на покупку газа.

Основную часть газа потребил энергетический сектор - 217,2 млн куб. м (38%) и население - 211,5 млн (37%).

Уровень расчетов потребителей составил 116,6% (-2,8 п.п.), а сам "Молдовагаз" оплатил закупленный у "Газпрома" газ на 109% против 106,5% в первом полугодии 2019 г.

Разница между закупленными и поставленными потребителям объемами газа составила 12,5 млн кубометров. В денежном выражении эти потери составили (даже если считать по закупочной цене) почти 23 млн леев.

point.md
  • Вчера, 19:52
  • DTV
  • Просмотров: 42
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна