В Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики внесён ещё один памятник. Закон об этом подписан сегодня Президентом Вадимом Красносельским и опубликован на официальном сайте главы государства.
Речь идёт о памятнике-стеле, установленном в память о погибших защитниках Дубоссар в 1990 году. Объект расположен в дубоссарском микрорайоне Большой Фонтан по улице Будённого, 1. Памятник датируется 1993 годом. Его автор А. А. Накул, сообщает novostipmr.com.
Стела была установлена на том месте, где 2 ноября 1990 года вооружённые формирования Республики Молдова предприняли попытку проникнуть в Дубоссары. Местные жители сумели остановить вооружённое нападение. От полученных травм в тот день скончались трое дубоссарцев: Олег Гелетюк, Владимир Готка и Валерий Мицул, ещё 16 человек получили ранения.
Напомним, что новый Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия ПМР был принят в прошлом году. В документ вошли 2 157 объектов. Среди них 220 памятников истории, 72 памятника градостроительства и архитектуры, 46 памятников искусства и 1 804 памятника археологии.