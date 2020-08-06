Dnestr.TV

 
0

В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах

В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах

Минздрав Турции не фиксирует роста новых случаев коронавируса в курортных регионах страны, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее о вспышке COVID-19 на турецких курортах сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, который заявил о росте новых случаев коронавируса по стране в целом. Как сообщил Коджа во вторник, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 1083, умерли 18 больных. Днем ранее он информировал о выявлении за сутки 995 случаев коронавируса и 19 скончавшихся пациентах, передает ria.ru

"Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах - Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе", - сказал собеседник агентства.

Он привел статистику по Средиземноморскому региону Турции, куда входит провинция Анталья, согласно которой в нем за последнюю неделю число новых случаев коронавируса уменьшилось с 70 до 59.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
ria.ru
  • Сегодня, 07:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна