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Компенсацию от государства к новому учебному году получат 267 первоклассников из многодетных семей

Компенсацию от государства к новому учебному году получат 267 первоклассников из многодетных семей

В Приднестровье по законодательству в сфере материнства и детства государство оказывает помощь семьям, обладающим особым социальным статусом. В первую очередь, это поддержка многодетных родителей. В данную категорию входят семьи, в которых воспитывается трое детей и более. Причём не имеет значения, существует ли между родителями и детьми кровная связь. Дети могут быть как родными, так и усыновлёнными.

Собрать первоклассника к школе, особенно в многодетных семьях, дело затратное. На помощь им приходит государство, выплачивая единовременное денежное пособие на ребёнка-первоклассника, передает novostipmr.com.

По данным Министерства по социальной защите и труду ПМР, в этом году компенсацию получат 267 первоклассников со всей республики. Размер единовременной выплаты на одного ребёнка – 100 РУ МЗП (970 рублей ПМР). Средства предоставляются государством для приобретения первоклассникам одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.

Важно отметить, что право на получение денежной выплаты имеют и те семьи, в которых третий ребёнок родится уже в текущем учебном году.

Приём заявок на получение данной компенсации ведётся в Центрах социального страхования и социальной защиты городов и районов республики. Выплаты осуществляются до 30 июня 2021 года.

Кроме этого, в текущем году многодетные семьи имеют право на получение учебных принадлежностей для учащихся до 18 лет. С октября 2020-го их сможет получать один из родителей либо законных представителей. Выдача канцелярских наборов будет производиться один раз в учебном году из расчёта 233 рубля на ребёнка.

Государство из года в год увеличивает расходы на социальную защиту семьи, женщин и детей, поскольку вопросы государственной поддержки семей с детьми являются одним из основных направлений деятельности ПМР, отметили в Минсоцзащиты.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:22
  • DTV
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