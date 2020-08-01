В Приднестровье по законодательству в сфере материнства и детства государство оказывает помощь семьям, обладающим особым социальным статусом. В первую очередь, это поддержка многодетных родителей. В данную категорию входят семьи, в которых воспитывается трое детей и более. Причём не имеет значения, существует ли между родителями и детьми кровная связь. Дети могут быть как родными, так и усыновлёнными.
Собрать первоклассника к школе, особенно в многодетных семьях, дело затратное. На помощь им приходит государство, выплачивая единовременное денежное пособие на ребёнка-первоклассника, передает novostipmr.com.
По данным Министерства по социальной защите и труду ПМР, в этом году компенсацию получат 267 первоклассников со всей республики. Размер единовременной выплаты на одного ребёнка – 100 РУ МЗП (970 рублей ПМР). Средства предоставляются государством для приобретения первоклассникам одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.
Важно отметить, что право на получение денежной выплаты имеют и те семьи, в которых третий ребёнок родится уже в текущем учебном году.
Приём заявок на получение данной компенсации ведётся в Центрах социального страхования и социальной защиты городов и районов республики. Выплаты осуществляются до 30 июня 2021 года.
Кроме этого, в текущем году многодетные семьи имеют право на получение учебных принадлежностей для учащихся до 18 лет. С октября 2020-го их сможет получать один из родителей либо законных представителей. Выдача канцелярских наборов будет производиться один раз в учебном году из расчёта 233 рубля на ребёнка.
Государство из года в год увеличивает расходы на социальную защиту семьи, женщин и детей, поскольку вопросы государственной поддержки семей с детьми являются одним из основных направлений деятельности ПМР, отметили в Минсоцзащиты. novostipmr.com