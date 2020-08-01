На заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения вируса озвучены актуальные данные по COVID -ситуации в Приднестровье. За три дня, прошедших с предыдущего заседания штаба, на лабораторное исследование направлено 700 проб биоматериала. В двадцати случаях наличие вируса в организме подтверждено. Выписано за этот период из коронавирусных стационаров 67 человек, справившихся с заболеванием. Всего за время пандемии в Приднестровье зарегистрировано 1573 фактов инфицирования COVID-19, 54 носителя вируса умерли (летальность 3,4%), 1391 (88%) выздоровели. Коэффициент распространения на данный момент равен 1. Сравнительный анализ двух последних недель говорит о снижении на 27% уровня заболеваемости среди приднестровцев, но СЭС по-прежнему оценивает эпидемиологическую ситуацию в республике как устойчиво неблагоприятную. На совещании при этом отмечалось, что в Приднестровье обстановка гораздо лучше, нежели в других государствах, в том числе у ближайших соседей. Если в ПМР среднесуточная заболеваемость составляет 2 случая на 100000 населения, то в Молдове этот показатель превышает 15. В этой связи Президент нацелил на сохранение карантинных норм, действующих в Приднестровье, и призвал не уменьшать бдительность, продолжать контрольно-профилактическую деятельность по всем направлениям. Важным фактором Вадим Красносельский назвал защиту медперсонала. На сегодняшний день в инфекционных госпиталях лечение проходят 8 медиков. Случаи инфицирования врачей неизбежны, главное – своевременное обнаружение, оперативная изоляция и качественное лечение, подчеркнул Глава государства, отметив, что замалчивание или сокрытие фактов заболевания – недопустимо, сообщает пресс-служба Президента.
В ходе заседания Оперштаба был поднят вопрос о возросшей нагрузке на столичную COVID-лабораторию. Несмотря на то, что ее производительность заметно возросла после обновления оборудования, спрос превышает возможности. Запуск рыбницкой лаборатории ожидается не раньше чем через месяц. Президент напомнил, что при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования, выданной иными государствами менее чем за 72 часа до прибытия в Приднестровье, необходимости в сдаче анализа нет. Еще один аспект, на который обратил внимание Вадим Красносельский, – обязательная выдача гражданину документа о лабораторно подтвержденном отсутствии COVID-19 и автоматическое внесение соответствующей информации в единую базу данных (это обязанность территориальных кризисных центров). Информация, важная для граждан ПМР, выезжающих за пределы Приднестровья: выданная тираспольской лабораторией справка о прохождении теста на коронавирус действительна за рубежом.
Члены штаба говорили о том, что в лабораторной практике появилось понятие «сомнительный результат». В случае если специалисты не уверены в результате проведенного на платной основе исследования биоматериала гражданина, то повторное тестирование проводится за государственный счет.
На совещании говорили о подготовке к началу учебного года. Министр просвещения проинформировала о проводимой в этом направлении работе и рассматриваемых предложениях по организации учебного процесса в условиях пандемии. Проанализировав возможности сферы просвещения, должностные лица пришли к выводу, что в трехсменной системе нет необходимости: справиться с безопасным размещением учеников можно будет при организации учебного процесса в две смены (а в малокомплектных школах – в одну). Учебу организуют как очно, так и дистанционно. Расписание cформируют таким образом, чтобы в условиях школьного стационара в день проходило не больше 4-5 уроков (с учетом физкультуры, которая будет завершать учебный день, и лишь до тех пор, пока есть возможность проводить занятия по этой дисциплине на свежем воздухе). Важный аспект: дети не будут перемещаться из кабинета в кабинет. Сегодня в течение дня проведут пробный запуск системы, выбранной приднестровским Минпросом для организации дистанционного обучения. Эта платформа уже апробирована ПГУ и одним из столичных колледжей.
Что касается учреждений дополнительного образования: требования к ним аналогичны школьным. Администрациям предстоит сформировать расписание занятий исходя их карантинных норм и с учетом того факта, что школьники теперь заняты в две смены.
Говорили сегодня и о детских садах. Пока по республике открыто не больше трети дошкольных учреждений. Это связано с не полной готовностью к безопасному приему детей. Вадим Красносельский напомнил о своей рекомендации завершить процедуру возобновления работы детсадов в ближайшие пару недель с тем, чтобы распределить нагрузку на лаборатории: к сентябрю предстоит провести массовое тестирование персонала всех образовательных учреждений.
Развернутая информация по каждому учебному заведению республики, а также проект нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование образовательной сферы в карантинных условиях, должны быть готовы к 10 августа. Кроме того, Президент поручил подготовить регламент перехода на строгий карантин в случае выявления в учебном заведении очага заболевания COVID-19. president.gospmr.org