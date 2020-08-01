Конституционный суд постановил в четверг, что, если президент Республики Молдова откажется выдвинуть кандидата на должность премьер-министра, представленного формализованным парламентским большинством, он может быть отстранен от должности.
Таким образом, глава государства обязан принять кандидата от парламентского большинства, сформированного в парламенте, передает point.md ссылаясь на tv8.md
Кроме того, если нет формального большинства, президент обязан после консультаций предложить премьер-министра, даже если фракции не согласны с ним.
С запросом о пересмотре статей 89, 91 и 98 п. (1) Конституции был подан депутатом «Платформы DA» Игорем Мунтяну 16 июня. point.md