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Конституционный суд в Молдове: Президент обязан назначить премьера по предложению парламентского большинства

Конституционный суд в Молдове: Президент обязан назначить премьера по предложению парламентского большинства

Конституционный суд постановил в четверг, что, если президент Республики Молдова откажется выдвинуть кандидата на должность премьер-министра, представленного формализованным парламентским большинством, он может быть отстранен от должности.

Таким образом, глава государства обязан принять кандидата от парламентского большинства, сформированного в парламенте, передает point.md ссылаясь на tv8.md

Кроме того, если нет формального большинства, президент обязан после консультаций предложить премьер-министра, даже если фракции не согласны с ним.

С запросом о пересмотре статей 89, 91 и 98 п. (1) Конституции был подан депутатом «Платформы DA» Игорем Мунтяну 16 июня.
point.md
  • Сегодня, 15:22
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