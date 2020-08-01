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График открытия детских садов в Бендерах
Категория:
Новости дня
График открытия дошкольных образовательных учреждений г. Бендеры в период действия ограничительных (карантинных) мер с учетом изменений.
bendery-ga.org
Сегодня, 06:49
DTV
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