В Институте неврологии и нейрохирургии (ИННХ) имени Диомида Германа впервые проведена чрезвычайно сложная операция.
Нейрохирург Григоре Запухлых, который является и директором института, проконсультировал молодого человека из Румынии, у которого в мозгу более полутора лет назад засела пуля, когда он был ранен в результате перестрелки в Германии, передает ipn.md
Затем была выполнена операция, которая длилась около шести часов. Хирургическое вмешательство состоялось благодаря профессору Григоре Запухлому и доценту Василе Галярски. Через день после извлечения врачами пули пациент уже мог говорить. По словам профессора, такая операция не проводится в срочном порядке. Требуются подробные исследования.
Молодой человек был ранен в левую височно-теменную область, пуля осталась во внутримозговой части. По словам его матери, это произошло в Германии, где молодой человек учился. Он был в коме около трех с половиной месяцев. Когда пришёл в себя, то представлял смешанную афазию и отсутствие зрения на оба глаза. Он проходил лечение в Румынии, а в Кишиневе пациент был госпитализирован для обследования и лечения после получения в Германии и Румынии отказа на проведение хирургического вмешательства из-за тяжести его состояния. Молодой человек произносил только несколько слогов, имел поведенческие расстройства, все в стабильной эволюции, с нарушением работоспособности и ухудшением качества жизни.
„Я сделал операцию по интраоперационной рентгенографии. С трудом обнаружил пулю, потому что она находилась в мозге на очень большой глубине. Мой успех как нейрохирурга был не только в удалении пули, но и в том, что пациент после операции смог встать на ноги, смог сидеть. Начал осознавать некоторые указания от близких ему людей, а при выписке он пожал мне руку и попрощался. Я был рад, что молодой человек, привезённый в Кишинев на носилках, уехал сидя в автомобиле”, - поделился впечатлениями Григоре Запухлых, цитируемый в пресс-релизе ИННХ.
Состояние после удаления внутричерепной операции по удалению пули левосторонним надглазничным доступом было удовлетворительным, наблюдалось улучшение при наличии спонтанных движений во всех конечностях. Пуля успешно извлечена без возникновения неврологических осложнений. Через две недели пациент был выписан.