Общее количество преступлений, зарегистрированных за семь месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 3%. За истекшее время зафиксировано меньше грабежей (на 20%), краж (на 8%), фактов причинения тяжких телесных повреждений (на 14%).
Количество тяжких преступлений снизилось практически на 9%, особо тяжких – более чем на 44%, передает пресс-центр МВД ПМР.
Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано на 37% меньше. Такое снижение обусловлено в первую очередь усилением пограничного режима в период карантина. Фактов нелегального завоза в республику наркотических и психотропных веществ стало гораздо меньше. Несмотря на это, в настоящее время на территории Приднестровья проводится целевая долгосрочная оперативно-профилактическая операция «Кристалл» по противодействию незаконным деяниям в данной сфере.
Анализ оперативно-служебной деятельности подразделений ОВД с января по июль показывает, что раскрываемость преступлений по установленным лицам составила 93,6%. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.