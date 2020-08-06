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В Бендерах загорелся тепловоз с 60 пустыми вагонами
В Бендерах, недалеко от поста ГАИ, загорелся тепловоз с 60 пустыми вагонами. Локомотив двигался транзитом в Украину, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД.
Локализовать пожар пожарные СВПЧ-2 смогли в течение трёх минут. Пострадавших нет.
Причина возгорания выясняется.
novostipmr.com
- Сегодня, 06:57
- DTV
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