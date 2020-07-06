Авиакомпания «Аэрофлот – Российские авиалинии» объявила об отмене рейсов почти в 100 городов мира до конца августа. Среди 87 направлений, куда отменено авиасообщение “Аэрофлота”, есть и Кишинев.
«6 августа 2020 года, Москва — Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения»,- сообщает авиакомпания.
Пассажирам, которые приобрели билеты после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отменённым рейсам будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты, передает noi.md.
Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения перевозки.
Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер. С правилами оформления и использования ваучера или возврата провозной платы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 06.07.2020 №991 можно ознакомиться на сайте авиакомпании. noi.md