Парламент Республики Молдова будет председательствовать в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в первой половине 2021 года. Об этом сообщает парламент Молдовы.
Молдова примет председательство ПАЧЭС в Греции на пленарном заседании, которое состоится в декабре этого года, передает nokta.md Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества была создана в 1993 году в Стамбуле. В настоящее время в ПАЧЭС входят делегации парламентов 12 государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Грециия, Молдова, Румыния, России, Сербия, Турция, Украина.