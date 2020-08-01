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Новая зона отдыха для жителей Борисовки

Новая зона отдыха для жителей Борисовки

На месте давно заброшенной территории бывшей школы №9 в Бендерах началось строительство нового парка. Это верхняя часть микрорайона «Борисовский». Строители разобрали забор и ограду, сняли асфальт и расчистили территорию. Депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №2 Юрий Кучеренко следит за тем, как идут работы.

«В центральной части сквера будет детская площадка и лабиринт. А поздней осенью высадят деревья и кустарники. Будут обустроены дорожки, скамейки, зоны отдыха, проведут и освещение», – рассказал депутат по избирательному округу №2 Юрий Кучеренко.

Проект нового парка на верхней Борисовке предусматривает зоны отдыха для бендерчан разных возрастов. Погулять и отдохнуть здесь смогут и молодые семьи с детьми, и подростки, и пенсионеры. Территория бывшей 9-й школы давно требовала обустройства, сообщается на сайте ВС ПМР.

«Это однозначно решение жителей. Об этом я слышал достаточно давно и вот мы воплощаем в жизнь. Они это решение приняли, а мы проконтролируем, чтобы всё было реализовано в максимально сжатые сроки и качественно», – отметил Юрий Кучеренко.

Название для нового парка выберут жители микрорайона, но пока его знают как парк юрского периода. Вполне возможно, что соответствующая тематика будет представлена и в оформлении территории. В парке на верхней Борисовке появятся игровые и спортивные зоны. В центре сквера будет детская площадка, а вокруг - дорожки для велосипедных и пеших прогулок.

«В следующем году планируется обустроить нижнюю часть парка, где будет располагаться спортивная зона. Она будет состоять из нескольких спортивных площадок: для мини-футбола, для стритбола, волейбольная площадка и зона воркаута», – поделился депутат по избирательному округу №2 Юрий Кучеренко.

Начать строительство парка планировали ещё в апреле, но из-за карантина сроки сдвинулись. Сейчас работы идут полным ходом. К середине осени строители обустроят центральную часть парка, а затем приступят к спортивной зоне.

Новая зона отдыха для жителей Борисовки

Новая зона отдыха для жителей Борисовки

Новая зона отдыха для жителей Борисовки

Новая зона отдыха для жителей Борисовки

Новая зона отдыха для жителей Борисовки

Новая зона отдыха для жителей Борисовки

vspmr.org
  • Сегодня, 18:02
  • DTV
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