На месте давно заброшенной территории бывшей школы №9 в Бендерах началось строительство нового парка. Это верхняя часть микрорайона «Борисовский». Строители разобрали забор и ограду, сняли асфальт и расчистили территорию. Депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №2 Юрий Кучеренко следит за тем, как идут работы.
«В центральной части сквера будет детская площадка и лабиринт. А поздней осенью высадят деревья и кустарники. Будут обустроены дорожки, скамейки, зоны отдыха, проведут и освещение», – рассказал депутат по избирательному округу №2 Юрий Кучеренко.
Проект нового парка на верхней Борисовке предусматривает зоны отдыха для бендерчан разных возрастов. Погулять и отдохнуть здесь смогут и молодые семьи с детьми, и подростки, и пенсионеры. Территория бывшей 9-й школы давно требовала обустройства, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Это однозначно решение жителей. Об этом я слышал достаточно давно и вот мы воплощаем в жизнь. Они это решение приняли, а мы проконтролируем, чтобы всё было реализовано в максимально сжатые сроки и качественно», – отметил Юрий Кучеренко.
Название для нового парка выберут жители микрорайона, но пока его знают как парк юрского периода. Вполне возможно, что соответствующая тематика будет представлена и в оформлении территории. В парке на верхней Борисовке появятся игровые и спортивные зоны. В центре сквера будет детская площадка, а вокруг - дорожки для велосипедных и пеших прогулок.
«В следующем году планируется обустроить нижнюю часть парка, где будет располагаться спортивная зона. Она будет состоять из нескольких спортивных площадок: для мини-футбола, для стритбола, волейбольная площадка и зона воркаута», – поделился депутат по избирательному округу №2 Юрий Кучеренко.
Начать строительство парка планировали ещё в апреле, но из-за карантина сроки сдвинулись. Сейчас работы идут полным ходом. К середине осени строители обустроят центральную часть парка, а затем приступят к спортивной зоне.