Посольство России в Молдове разъяснило порядок прибытия в Российскую Федерацию воздушным транспортом.
Российская дипмиссия в Молдове сообщила об изменении порядка прибытия граждан на территорию РФ воздушным транспортом. Данное постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года, передает bloknot-moldova.md.
Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, обязаны:
— После прилета в Россию на портале Госуслуг заполнить специальную форму и в течение 3-х календарных дней загрузить результаты тестирования на COVID-19 для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор: https://www.gosuslugi.ru/400705/1
— В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.
- Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, обязаны:
— При посадке на борт воздушного судна, следующего в Россию, представить медицинский документ на русском или английском языках, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ;
— До прибытия на территорию РФ заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации.
— В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации выдавшей его организации с переводом на русский язык, заверенным консульским должностным лицом РФ.
Что касается иностранных граждан, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности, то им по-прежнему придется выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, говорится на странице Российского посольства в РМ в Facebook.