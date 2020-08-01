В период с 31 июля по 6 августа на территории республики зарегистрировано 188 заявлений и сообщений о преступлениях. По 147 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано три грабежа (раскрыты), одно изнасилование (подозреваемый установлен), 31 кража (десять из них раскрыты по горячим следам), одно вымогательство (лицо установлено), передает пресс-центр МВД ПМР.
Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам).
Сотрудниками ОВД были разысканы 13 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР были выявлены и задержаны десять госдолжников и два неплательщика алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1135 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Отстранено от управления транспортом 25 пьяных водителей. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено семь таких водителей, г. Тирасполь и Дубоссарского района – по пять, г. Бендеры – четыре, Григориопольского района – два, Рыбницкого и Каменского районов – по одному.
С 31 июля по 6 августа на территории Приднестровья зарегистрировано четыре пожара. Из них два – на территории Слободзейского района (с. Фрунзе и пос. Первомайск) и столько же – на территории Рыбницкого района (г. Рыбница и с. Большой Молокиш). Погибших и пострадавших нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 32 административных протокола. mvdpmr.org