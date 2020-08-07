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Назван размер дохода Рамзана Кадырова в 2019 году

Назван размер дохода Рамзана Кадырова в 2019 году

Декларация раскрыла размер доходов главы Чечни Рамзана Кадырова за 2019 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, за 2019 год он заработал свыше 147 млн рублей, передает gazeta.ru

При этом размер дохода чеченского главы в 2018 году составил 7,58 млн рублей, что почти в 20 раз ниже показателей за 2019 год.

За этот период у Кадырова появился участок площадью почти 28,5 кв. м. Кроме того, он также владеет участком в 3668 кв. м и домом в 2344,6 кв. м.

Доход супруги Кадырова также вырос с 60 тыс. рублей до 2 456 321,31 рубля.

gazeta.ru
  • Сегодня, 05:56
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