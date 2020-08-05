В совещании, инициированном главой госадминистрации, приняли участие руководство службы благоустройства и озеленения и руководство и специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства города.
Бендеры неоднократно, будучи в составе Молдавской ССР, и Приднестровской Молдавской Республики, завоевывал звание самого чистого и зеленого города. И этот статус необходимо поддерживать постоянно, уверен Роман Иванченко.
Наш город благоустраивается, здесь появляются уютные уголки для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. За последние несколько лет были разбиты парк А. Невского - при крепости, на месте пустырей и свалок - сквер на ул. Тимирязева и Борисовский. Реконструкции подверглись парк Горького, сквер 40 лет ВЛКСМ, зона отдыха на Ленинском. В текущем году запланировано заложить новые скверы в районе бывшей 9 школы, а также на Солнечном, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
В городе имеются и другие благоустроенные уголки для отдыха на свежем воздухе. Все они требуют ухода и надлежащего содержания.
Многие горожане отмечают, что в скверах и парках стало комфортнее и уютнее. Но мало создать новый объект, необходимо думать о том, как организовать его уборку и поддержание зеленых насаждений, малых архитектурных форм, считает глава.
«В этом году мы закончили реорганизацию предприятий, которые занимались благоустройством, озеленением и содержанием парков и скверов. Было создано новое муниципальное учреждение, утверждены определенные штаты. Практика показывает, что иногда возникают определенные вопросы по качеству содержания. Меня как главу не устраивает, что после субботы остается мусор в урнах и баках. Необходимо своевременно производить уборку, чтобы в воскресенье люди отдыхали на чистой территории», - отметил Роман Иванченко.
На совещании в госадминистрации предлагались разные варианты решения проблемы. Один из них предполагает закрепление территории за конкретным многофункциональным специалистом, который будет отвечать за покос, уборку, полив и минимальный уход за насаждениями.
«Предлагается выбрать кого-то из местных жителей, того, кто пользуется уважением. Этот человек будет взаимодействовать и с милицией, и с общественностью, и с депутатами. Ему проще будет контролировать ситуацию. Уровень заработной платы – еще один из серьезных вопросов. Думаю, что специалисты, которые будут трудиться на данных должностях, должны получать как минимум от 3600 до 4000 тысяч рублей. Пусть людей будет меньше, но они будут более качественно выполнять свой функционал», - подчеркнул глава Бендер.
На совещании говорили о том, что в последнее время объемы работ, которые связаны с озеленением, уборкой, подрезкой деревьев по городу, значительно возросли. По словам главы, в треть увеличилось количество убираемых территорий, а также сносимых деревьев. У города есть планы по приобретению техники – это новые вышки для уборки биологически отживших деревьев и поливомоечные машины.
«Есть определенные успехи, но и остаются вопросы, над которыми необходимо работать и эту систему совершенствовать. В настоящее время мы достаточно средств выделили на фонд оплаты труда тех специалистов, которые трудятся в службе благоустройства и озеленения. Сейчас стоит вопрос о рационализации расходов. В новых условиях предприятие работает всего два месяца, выводы делать рано. Но мы будем рассматривать вопрос о привлечении дополнительных людей к сезонным работам», - отметил Роман Иванченко.
В период от середины мая до середины сентября в парках и скверах многолюдно. Требуется более тщательная и частая уборка в местах отдыха. Возможно, работу предложат и подросткам, желающим трудиться во время летних каникул.
Думают в городе и над вопросом приживаемости недавно высаженных деревьев и кустарников. По словам специалистов, причиной гибели саженцев становятся болезни, которые могут переходить от зараженного растения к здоровому, а также качество самих саженцев.
Глава говорит, количество зеленых насаждений в городе будет увеличиваться. Особое внимание при покупке саженцев будет уделяться соотношению цены и качества.
«Осенью мы планируем массовую высадку, думаю, бендерчане это заметят. Но стоит вопрос применения качественного материала. Цена не всегда должна стоять на первом месте. Приживаемость должна быть на достаточном уровне. Этому вопросу специалисты будут уделять особое внимание. Само растение должно быть достаточно взрослым, чтобы как можно быстрее выросло и радовало нас своей зеленью», - заключил Роман Иванченко. bendery-ga.org