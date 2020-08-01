Магазины, бары и рестораны в итальянской области Тоскана начали продавать еду и напитки через «винные окна» – отверстия в стенах, пишет Insider.
Таким образом хотят обезопасить покупателей от возможности заразиться коронавирусом, передает mir24.tv
Флорентийская ассоциация винных окон Culturale Buchette del Vino рассказала, что впервые за век в городе вновь появились «винные окна». Традиция передавать товары покупателям через отверстие в стене возникла еще XVII веке, когда через них состоятельные жители продавали излишки вина рабочим.
«Люди могли постучать в маленькие деревянные ставни и наполнить свои бутылки напрямую от семей Антинори, Фрескобальди и Рикасоли, которые до сих пор производят одни из самых известных вин Италии», – рассказал президент Ассоциации винных окон Маттео Фалья.
Традиция понравилась жителям и ближайших городов – Сиены и Пизы. Позже в Италии вспыхнула эпидемия чумы: в это время «винные окна» помогали обезопасить и продавца, и покупателя. К традиции перестали возвращаться в начале прошлого столетия, а после наводнения в 1966 году многие «точки» затопило.
Ассоциацию винных окон создали в 2016 году для возрождения традиции и привлечения внимания как местных жителей, так и туристов, к этому культурному явлению. Организация составляет интерактивную карту окон – в данный момент зафиксировали около 150. mir24.tv