В Лечебно-диагностическом центре (ЛДЦ) Бендер реконструируют водное отделение. Там будут помогать людям, перенесшим травмы, детям и взрослым с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ограниченными возможностями здоровья, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Бендерское телевидение.
Прошлым летом в ЛДЦ был мини-бассейн, зимой начали реконструкцию. Ремонтные работы не останавливали даже в пик карантина.
«Группой инженеров было обследовано здание, важно было не нарушить конструкции и коммуникации. Бассейн был увеличен в два раза. Появилась раздевалка, душевые, санузел, который соответствует требованиям», – рассказывает главный врач Лечебно-диагностического центра Анна Абиленцева.
В бассейне установят современную систему очистки и рециркуляции воды. Чашу бассейна увеличили в объеме. Сейчас необходимы отделка лазурной мозаикой, установка тренажеров и подъемника для инвалидов.
«В бассейне запланирована гидрокинезотерапия - это индивидуальные и групповые занятия с пациентом, разработка суставов и мышечных групп прицельно, согласно их заболеванию. Здесь будет возможность использовать акватренажеры, то есть пациенты с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и даже сосудистой системы (с определёнными оговорками) смогут заниматься в бассейне», – добавляет главврач.
В эксплуатацию Лечебно-диагностический центр, а тогда физиотерапевтическую поликлинику, сдали в 1991 году. Почти 30 лет не было ремонта. Во время карантина сотрудники ЛДЦ сами взялись за обновление коридоров и кабинетов. Заменили обои, покрасили потолки и стены.