Dnestr.TV

 
0

В Бендерском Лечебно-диагностическом центре реконструируют водное отделение

В Бендерском Лечебно-диагностическом центре реконструируют водное отделение

В Лечебно-диагностическом центре (ЛДЦ) Бендер реконструируют водное отделение. Там будут помогать людям, перенесшим травмы, детям и взрослым с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ограниченными возможностями здоровья, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Бендерское телевидение.

Прошлым летом в ЛДЦ был мини-бассейн, зимой начали реконструкцию. Ремонтные работы не останавливали даже в пик карантина.

«Группой инженеров было обследовано здание, важно было не нарушить конструкции и коммуникации. Бассейн был увеличен в два раза. Появилась раздевалка, душевые, санузел, который соответствует требованиям», – рассказывает главный врач Лечебно-диагностического центра Анна Абиленцева.

В бассейне установят современную систему очистки и рециркуляции воды. Чашу бассейна увеличили в объеме. Сейчас необходимы отделка лазурной мозаикой, установка тренажеров и подъемника для инвалидов.

«В бассейне запланирована гидрокинезотерапия - это индивидуальные и групповые занятия с пациентом, разработка суставов и мышечных групп прицельно, согласно их заболеванию. Здесь будет возможность использовать акватренажеры, то есть пациенты с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и даже сосудистой системы (с определёнными оговорками) смогут заниматься в бассейне», – добавляет главврач.

В эксплуатацию Лечебно-диагностический центр, а тогда физиотерапевтическую поликлинику, сдали в 1991 году. Почти 30 лет не было ремонта. Во время карантина сотрудники ЛДЦ сами взялись за обновление коридоров и кабинетов. Заменили обои, покрасили потолки и стены.

  • Сегодня, 06:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна