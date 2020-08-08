Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за растущего числа выявленных случаев коронавируса в стране.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса президента, передает gazeta.ru
Кроме того, на фоне роста количества случаев коронавируса на Украине Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием».
Также глава государства поручил обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантина.
По последним данным, на Украине выявлено 79 750 случаев коронавируса, выздоровели 43 655 человек, скончались 1879.