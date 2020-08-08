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Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за растущего числа выявленных случаев коронавируса в стране.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса президента, передает gazeta.ru

Кроме того, на фоне роста количества случаев коронавируса на Украине Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием».

Также глава государства поручил обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантина.

По последним данным, на Украине выявлено 79 750 случаев коронавируса, выздоровели 43 655 человек, скончались 1879.

gazeta.ru
  • Сегодня, 06:40
  • DTV
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