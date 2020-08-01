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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове предупреждает фермеров о распространении американской белой бабочки

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове предупреждает фермеров о распространении американской белой бабочки

Климатические условия с мая по июнь этого года были благоприятными для развития американской белой бабочки, которая является вредителем, пагубно влияющим на садовые деревья.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове (ANSA) предупреждает фермеров о распространении первого поколения бабочек, активно откладывающих яйца второго. Новое поколение гусениц представляет собой главную угрозу для деревьев, говорится в сообщении учреждения, передает point.md.

«В течение месяцев июля-августа летают бабочки нового поколения, рождая гусениц второго поколения. Питаются в течение сентября-октября, а при полном развитии переходят в зимующую куколку. Это поколение гусениц также является наиболее опасным, так как сильно пораженные деревья плохо зимуют», - отмечают специалисты.

Они отмечают, что эффективная борьба с личинками первого поколения значительно сокращает популяции второго и следующего поколения, соответственно. Необходимо постоянно проводить проверки появления гнезд гусениц у предпочитаемых видов растений (шелковица, американский клен, слива и др.).


Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове предупреждает фермеров о распространении американской белой бабочки

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове предупреждает фермеров о распространении американской белой бабочки

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове предупреждает фермеров о распространении американской белой бабочки

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове предупреждает фермеров о распространении американской белой бабочки


Point.md
  • Сегодня, 06:56
  • DTV
  • Просмотров: 2
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