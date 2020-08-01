Климатические условия с мая по июнь этого года были благоприятными для развития американской белой бабочки, которая является вредителем, пагубно влияющим на садовые деревья.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове (ANSA) предупреждает фермеров о распространении первого поколения бабочек, активно откладывающих яйца второго. Новое поколение гусениц представляет собой главную угрозу для деревьев, говорится в сообщении учреждения, передает point.md.
«В течение месяцев июля-августа летают бабочки нового поколения, рождая гусениц второго поколения. Питаются в течение сентября-октября, а при полном развитии переходят в зимующую куколку. Это поколение гусениц также является наиболее опасным, так как сильно пораженные деревья плохо зимуют», - отмечают специалисты.
Они отмечают, что эффективная борьба с личинками первого поколения значительно сокращает популяции второго и следующего поколения, соответственно. Необходимо постоянно проводить проверки появления гнезд гусениц у предпочитаемых видов растений (шелковица, американский клен, слива и др.).