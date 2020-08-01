Dnestr.TV

 
0

Кицканский монастырь на карантине

Кицканский монастырь на карантине

С начала июля Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь закрыт для прихожан. Всему виной вспышка коронавируса в стенах святой обители. В течение минувшего месяца COVID-19 диагностировали у половины насельников. Два из них скончались.

Сейчас перенёсшие опасную инфекцию служители церкви здоровы. Некоторые продолжают оставаться в самоизоляции, передает пресс-центр МВД ПМР.

10Дважды в монастыре побывали представители Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции. Они оценили, как насельники, в том числе победившие коронавирус, соблюдают условия самоизоляции и карантинные меры.

Первый визит был нанесён в последних числах июля. Проверяющие выявили ряд нарушений, на устранение которых отвели чуть больше недели. Во второй раз представители Оперштаба были совместно с эпидемиологами, представителями экологической милиции и главой администрации с. Кицканы. Встречал инспекцию наместник святой обитефли отец Паисий.

05Сначала навестили тех, кто в самоизоляции. Насельники встретили нас в масках. На самочувствие не жаловались. Отметили, что температуру тела измеряют регулярно, даже ведут температурный лист. Выписавшись из госпиталя, братья две недели живут почти затворниками в гостинице для туристов, посещавших монастырь. Из комнат – только в столовую, она на втором этаже. Всё свободное время, как уверил отец Паисий, проводят в молитве и чтении православной литературы.

Потом инспектирующие проверили, исправили ли в монастыре нарушение, выявленное в предыдущий приезд. Тогда не было дезрастворов. Сейчас они в наличии.

08В условиях COVID-реальности названия антисептиков, их способы разведения и условия хранения известны и служителям церкви. Рассказали, что в каждом помещении есть отдельная ёмкость и раствор. Имеется запас обеззараживающих средств на три дня. Специалисты настояли: нужно докупить (эпидситуация обязывает) и составить график влажной уборки.

«Проведён осмотр помещений на наличие дезсредств, антисептиков для рук. Проверено, как осуществляется уборка помещений, какие обеззараживающие растворы применяются, в каких условиях проживают граждане на территории монастыря. Даны рекомендации и проведены беседы. Серьёзных нарушений не выявлено. Отступления от предписанных правил, которые были ранее, в большинстве своём устранены», – прокомментировала результаты инспекции начальник КЭО УВД г. Бендеры Полина Димитрашко.

Напоминаем, Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь для мирян закрыт. Но ситуация обещает измениться совсем скоро: как только закончится карантин у последнего из заболевших.
Кицканский монастырь на карантине
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:41
  • DTV
  • Просмотров: 47
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть2) Реор ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть2) Реор ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна