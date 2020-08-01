С начала июля Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь закрыт для прихожан. Всему виной вспышка коронавируса в стенах святой обители. В течение минувшего месяца COVID-19 диагностировали у половины насельников. Два из них скончались.
Сейчас перенёсшие опасную инфекцию служители церкви здоровы. Некоторые продолжают оставаться в самоизоляции, передает пресс-центр МВД ПМР.
10Дважды в монастыре побывали представители Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции. Они оценили, как насельники, в том числе победившие коронавирус, соблюдают условия самоизоляции и карантинные меры.
Первый визит был нанесён в последних числах июля. Проверяющие выявили ряд нарушений, на устранение которых отвели чуть больше недели. Во второй раз представители Оперштаба были совместно с эпидемиологами, представителями экологической милиции и главой администрации с. Кицканы. Встречал инспекцию наместник святой обитефли отец Паисий.
05Сначала навестили тех, кто в самоизоляции. Насельники встретили нас в масках. На самочувствие не жаловались. Отметили, что температуру тела измеряют регулярно, даже ведут температурный лист. Выписавшись из госпиталя, братья две недели живут почти затворниками в гостинице для туристов, посещавших монастырь. Из комнат – только в столовую, она на втором этаже. Всё свободное время, как уверил отец Паисий, проводят в молитве и чтении православной литературы.
Потом инспектирующие проверили, исправили ли в монастыре нарушение, выявленное в предыдущий приезд. Тогда не было дезрастворов. Сейчас они в наличии.
08В условиях COVID-реальности названия антисептиков, их способы разведения и условия хранения известны и служителям церкви. Рассказали, что в каждом помещении есть отдельная ёмкость и раствор. Имеется запас обеззараживающих средств на три дня. Специалисты настояли: нужно докупить (эпидситуация обязывает) и составить график влажной уборки.
«Проведён осмотр помещений на наличие дезсредств, антисептиков для рук. Проверено, как осуществляется уборка помещений, какие обеззараживающие растворы применяются, в каких условиях проживают граждане на территории монастыря. Даны рекомендации и проведены беседы. Серьёзных нарушений не выявлено. Отступления от предписанных правил, которые были ранее, в большинстве своём устранены», – прокомментировала результаты инспекции начальник КЭО УВД г. Бендеры Полина Димитрашко.
Напоминаем, Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь для мирян закрыт. Но ситуация обещает измениться совсем скоро: как только закончится карантин у последнего из заболевших. mvdpmr.org