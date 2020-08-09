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ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

"Более 54 процентов избирателей приняло участие в голосовании", — сказала она, передает ria.ru

По данным на сайте ЦИК, к 12:00 явка составила 54,57 процента. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины из числа включенных в списки избирателей. Для избрания нужно получить более половины голосов.

В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы.
ria.ru
  • Вчера, 18:43
  • DTV
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