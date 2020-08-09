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Шериф" узнал своего соперника в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Шериф" сыграет первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов с командой "Фола Эш" из Люксембурга. Об этом сообщили в Молдавской Федерации футбола (МФФ).
Жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021 состоялась в швейцарском Ньоне, передает sputnik.md.
"Матч состоится 18 или 19 августа. Из-за пандемии коронавируса все стадии отборочного раунда Лиги чемпионов, за исключением последней, будут состоять из одного матча", - заявили в МФФ.
Победитель предстоящего матча пройдет во второй отборочный раунд, а проигравший сможет попытать удачу в отборочном туре Лиге Европы.
Напомним, 10 августа своих соперников по Лиге Европы узнают три отечественных команды - "Сфынтул Георге", "Петрокуб" и "Динамо-Авто".
sputnik.md
- Вчера, 18:46
- DTV
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