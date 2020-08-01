Поправки в Закон РМ об информировании потребителей относительно пищевых продуктов были опубликованы в Monitorul oficial.
Согласно документу, теперь на этикетках пищевых продуктов будут указывать не минимальный срок их годности, а сведения о годности пищевого продукта и дату изготовления. Если в настоящее время законом оговорено указание только конечной даты потребления, то в новой редакции оговорено, что для обеспечения надлежащего хранения или использования в случае скоропортящихся продуктов на их упаковке должна указываться конечная дата потребления, или, при необходимости, срок годности, передает bloknot-moldova.md.
Таким образом, в Законе об информировании потребителей относительно пищевых продуктов после понятия «минимальный срок годности» появится понятие «дата изготовления» – дата, устанавливаемая производителем по завершении технологического процесса по изготовлению пищевого продукта. Будет также введено новое понятие «срок годности», под которым понимается срок, установленный производителем, в течение которого продукт должен сохранять специфические характеристики при условии соблюдения правил перевозки, складирования, хранения, использования и потребления.
Другие одобренные поправки оговаривают исключение требования о наличии в обязательной декларации пищевой ценности информации о количестве трансжирных кислот. Между тем, понятие «срок годности» будет исключено из Закона о безопасности пищевых продуктов.
В течение шести месяцев после публикации принятого закона с поправками правительство должно будет принять нормативные акты, необходимые для его применения. bloknot-moldova.md