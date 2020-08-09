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Глава Пентагона рассказал о стягивании войск НАТО к границам России

Глава Пентагона рассказал о стягивании войск НАТО к границам России

Целью перегруппировки войск США в Европе является наращивание военного присутствия у границ России и усиление сдерживания Москвы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает lenta.ru ссылаясь на ТАСС.

По его словам, решение президента Дональда Трампа о частичной передислокации американских военнослужащих из Германии в Италию и Бельгию лишь ускорило уже идущие процессы. Эспер рассказал, что данный шаг направлен на сдерживание России и укрепление НАТО. Министр обороны отметил, что ключевые союзники США по Североатлантическому альянсу положительно оценили решение президента о выводе войск.

Глава Пентагона напомнил, что в Германии останется довольно крупный контингент. Он добавил, что в конечном счете Соединенные Штаты перебрасывают много войск дальше на Восток, ближе к России, и Вашингтон продолжит усилия по наращиванию сил на восточном фланге НАТО.

Ранее Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. По словам министра, передислокация американских сил произойдет в течение ближайших недель. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе. Они будут нести службу в том числе на востоке и в районе Черного моря с целью сдерживания России.

В Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года входит прямой запрет на дислоцирование на постоянной основе существенных вооруженных сил и вооружений альянса на территории восточноевропейских стран, которые вступили в блок после 1997 года.
lenta.ru
  • Вчера, 18:56
  • DTV
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