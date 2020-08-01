Новый подход позволяет в два раза улучшить точность прогноза развития диабета у новорожденных.
Обычный анализ крови по новой методике позволяет выявлять склонности к развитию диабета первого типа у новорожденных. Об этом говорится в публикации издания Nature Medicine.
Группа ученых из британского университета Эксетера создала методику, объединяющую определенные генетические факторы, наследственную предрасположенность к диабету, а также поиск так называемых островков аутоантител, пишет korrespondent.net.
Они являются биомаркерами, определяющими предрасположенность к диабету.
Новый подход позволяет в два раза улучшить точность прогноза развития диабета у новорожденных, а также появления у детей кетоацидоза, серьезного осложнения данного заболевания.
"К сожалению, сейчас у 40% детей с диагнозом диабет первого типа наблюдается развитие кетоацидоза. Наша методика, дающая прогноз на ранних этапах жизни детей, будет способствовать правильному выбору тактики при лечении, поддержанию здоровья на должном уровне",- заявила ведущий автор проекта, сотрудница медицинской школы университета Эксетера Лаурик Феррат.
В настоящее время ученые проводят тестирование методики в американском штате Вашингтон. Они предполагают, что данная методика может быть применена и при других генетических расстройствах, развивающихся с детства. korrespondent.net