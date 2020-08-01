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Ученые создали тест для выявления диабета у младенцев

Ученые создали тест для выявления диабета у младенцев

Новый подход позволяет в два раза улучшить точность прогноза развития диабета у новорожденных.

Обычный анализ крови по новой методике позволяет выявлять склонности к развитию диабета первого типа у новорожденных. Об этом говорится в публикации издания Nature Medicine.

Группа ученых из британского университета Эксетера создала методику, объединяющую определенные генетические факторы, наследственную предрасположенность к диабету, а также поиск так называемых островков аутоантител, пишет korrespondent.net.

Они являются биомаркерами, определяющими предрасположенность к диабету.

Новый подход позволяет в два раза улучшить точность прогноза развития диабета у новорожденных, а также появления у детей кетоацидоза, серьезного осложнения данного заболевания.

"К сожалению, сейчас у 40% детей с диагнозом диабет первого типа наблюдается развитие кетоацидоза. Наша методика, дающая прогноз на ранних этапах жизни детей, будет способствовать правильному выбору тактики при лечении, поддержанию здоровья на должном уровне",- заявила ведущий автор проекта, сотрудница медицинской школы университета Эксетера Лаурик Феррат.

В настоящее время ученые проводят тестирование методики в американском штате Вашингтон. Они предполагают, что данная методика может быть применена и при других генетических расстройствах, развивающихся с детства.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:02
  • DTV
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