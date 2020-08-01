Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в Минске
Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал момент наезда милицейского автозака на участника акции протеста в центре Минска.
На опубликованных кадрах видно, что автомобиль на полной скорости проезжает мимо толпы и сбивает одного человека, который стоял на проезжей части, передает life.ru
На помощь ему сразу кинулись люди, однако милиционеры в ответ на это бросили светошумовые гранаты. Тем не менее участники протестов смогли оттащить пострадавшего.
life.ru
- Сегодня, 06:12
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.