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Экзитпол: Лукашенко побеждает на президентских выборах

Экзитпол: Лукашенко побеждает на президентских выборах

По данным экзитпола, на выборах президента Белоруссии в первом туре побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей.

Светлана Тихановская, по данным экзитпола, набирает 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%.

noi.md
  • Сегодня, 06:14
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