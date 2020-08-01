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Экзитпол: Лукашенко побеждает на президентских выборах
По данным экзитпола, на выборах президента Белоруссии в первом туре побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко.
Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей.
Светлана Тихановская, по данным экзитпола, набирает 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%.
noi.md
- Сегодня, 06:14
- DTV
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