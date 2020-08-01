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Украинцы и молдаване - лидеры среди нелегальных мигрантов в Чехии

Украинцы и молдаване - лидеры среди нелегальных мигрантов в Чехии

Украинцы составляют больше четвертой части от нелегальных иностранцев, задержанных в Чехии в 2019 году, сообщило министерство внутренних дел страны.

«Полиция в 2019 году задержала 5677 иностранцев, находившихся в республике нелегально. Как и в прежние годы, наибольшее число задержанных, 1504 человека, составляют граждане Украины. Далее идут граждане Молдовы – 831, Вьетнама – 356, Грузии – 323 и России – 271 человек», – цитирует ведомство РИА «Новости», передает vz.ru

Отмечается, что в большинстве случаев причиной нелегального пребывания в Чехии является просрочка официально полученной визы.

Через территорию страны не проходят транзитные трассы нелегальной миграции, а общие показатели в этой сфере ниже, чем в период 2015-2016 годов, отметили в МВД.

Большая часть таких мигрантов жили в Праге.

«В настоящее время официальное разрешение на постоянное или долговременное проживание в стране имеют 595,8 тыс. иностранцев. Их структура уже длительное время остается неизменной: первое место занимают граждане Украины – 24,4%, затем идут граждане Словакии – 20,4%, Вьетнама – 10,4%, России – 6,4%, Польши – 3,7%», – добавили в министерстве.

Большую часть преступлений среди иностранцев в 2019 году совершили уроженцы Словакии, Украины и Румынии. Чаще всего иностранцы соверали кражи. В 2019 году суд отправил в тюрьму 5,8 тыс. иностранцев.
vz.ru
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
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