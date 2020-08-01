Десять культурно-исторических объектов на обоих берегах Днестра будут восстановлены за счет финансовой помощи, предоставленной Евросоюзом.
Объекты будут отобраны в результате конкурса, объявленного в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия», реализуемой ПРООН. После объявления о приеме заявок 22 января с.г., от представителей местных органов власти, общественных и неправительственных организаций, частных лиц поступило 248 заявлений, передает logos.press.md
Однако из-за пандемии COVID-19 обработка заявок затянулась. По условиям конкурса, только 10 проектов смогут получить финансирования (по 5 от каждого берега Днестра), а бюджет на реставрационные работы составит в среднем до 40 000 евро.
На первом этапе Члены группы мониторинга культурного наследия в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия», выбрали 16 объектов, исходя из их осуществимости и устойчивости. Они были выставлены на интернет-голосование, которое проходило с 14 июля по 3 августа с.г.
Результаты голосования можно подвести уже сейчас. Но они только на 50% повлияют на итоговую оценку, вторая половина решения будет зависеть от мнения Группы мониторинга.
Среди выставленных на голосование объектов - водонапорные башни, водные и ветряные мельницы, музеи и древние памятники, насчитывающие историю до сотен лет.
На данном этапе наибольшее число голосов (9079) получила синагога из села Рашков (Каменка). От бывшей синагоги, которая находилась в центре села, остались лишь полуразрушенные стены. Но благодаря каменной кладке значительной толщины они оказались довольно устойчивыми. Предполагается, что синагога была построена на рубеже XVII-XVIII веков в стиле восточноевропейского барокко.
В течение долгого времени синагога служила центром духовной жизни многочисленной еврейской общины Рашкова. Но в начале 30-х годов в ходе антирелигиозной кампании своды синагоги были разрушены.
Сегодня здание находится в плачевном состоянии. Необходимо срочно провести работы по укреплению стен, очистить и обустроить территорию, установить информационные панели и систему архитектурного освещения.
На втором месте по количеству собранных голосов (8266) Гробница семьи Макри из села Дубэсарий Векь района Криулень. Склеп семьи Макри был построен во второй половине 19-го века по проекту архитектора Александра Бернардацци. Перед входом установлено надгробие из камня. При строительстве гробницы использовались различные породы камня, но преобладают мрамор и гранит. Элементы ковки ручной работы украшают металлическую дверь. Внутри склепа можно увидеть потолок в форме призмы, а также постамент, на который укладывались тела. Склеп является очень популярным туристическим объектом, связанной с историей семьи бояр Макри.
В настоящее время на стенах гробницы появились трещины, откололись некоторые элементы, появились саморазрушения из-за воздействия солнца и температурных дисбалансов. Чтобы восстановить памятник, потребуется полный анализ каждого элемента, с последующей реставрацией либо частичной заменой. Необходимо также провести профилактические работы по камню, установить ливнеотводы, а также выполнить весь спектр работ, направленный на консервацию строения.
За восстановление здания Пушкинской Аудитории в г. Бендеры проголосовало 4 321участников. Оно построено в 1902 году. Первоначально наружные стены были выполнены из известняковых блоков. Но со временем внутри были сделаны вмешательства материалами, характерными для разных исторических периодов. Среди прочего, был добавлен железобетонный каркас. В начале XX века зрительный зал находился в центре общественной жизни города Бендеры. Там гастролировали знаменитости того времени и известные театральные труппы.
Во время Первой мировой войны Аудитория была превращена в лазарет, который в 1916 году посетил царь Николай II. В годы Второй мировой войны здание было основательно разрушено во время пожара и от него остались только стены.
В 1952 году его отремонтировали и открыли здесь первое крупное послевоенное предприятие — шелкомотальную фабрику. После ремонта Аудитория выглядела почти так же, как на фото после её первоначальной постройки, хотя внутри находилось кокономотальное производство. Даже пристроенные к ней помещения столовой и проходной выглядели как единое целое.
Современное здание Аудитории представляет собой большую историческую, культурную и художественную ценность, это памятник уникальной архитектуры середины - конца XIX века. Однако, несмотря на это, здание самой Аудитории в настоящее время находится в аварийном состоянии. Оно частично разрушено, часть крыши, пола, столярных изделий и отделки отсутствует. Срочные работы по ремонту крыши необходимы для защиты здания от дождя.
В числе претендентов на реставрацию и Водонапорная башня в городе Шолдэнешть. Ей отдали голоса 2 015 участников опроса.
Башня была построена в 1893 году. Изначально она снабжала население водой, которую возили локомотивами. Несмотря на почтенный возраст, башня до сих пор эксплуатируется и обслуживает 400 человек.
Здание построена из красного кирпича, фундамент выполнен из камня, а крыша - из жести. Внутри находится цистерна для хранения воды и система трубопроводов.
По мнению специалистов, бак должен быть заменен, а внутри сделан ремонт. В частности, необходимо восстановить лестницы и некоторые столярные элементы. Позже территория будет обустроена, как зона отдыха, а башня станет музеем воды.
Окончательное решение о том, какие исторические здания получат европейские деньги на реставрацию, должна вынести Группа мониторинга культурного наследия.