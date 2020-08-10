Последняя летняя сессия состоялась в городском Совете города Тирасполь. Народные избранники голосовали по традиционным сессионным вопросам: были внесены изменения в бюджет, рассмотренные ранее на профильной бюджетной комиссии.
Корректировки касаются благоустройства столицы – 400 тыс. рублей будет потрачено на благоустройство парков и скверов и придомовых территорий, 389 тыс. – на благоустройство городских территорий и планирование земельного участка по улице Ленина, сообщает пресс-служба горсовета г. Тирасполь.
Решением сессии претерпела изменения процедура безвозмездной передачи в пользование муниципального имущества. Ранее этот вопрос относился к компетенции президиума городского Совета. В соответствии с предложениями прокуратуры, теперь решения о безвозмездной передаче имущества будут рассматриваться только на сессии.
Также были сделаны правки в действующее Положение о предоставлении служебных положений. Уточняется порядок отнесения к служебным жилым помещениям и вывода из состава служебных.
Были приняты поправки в Адресные программы по наказам избирателей. По ряду округов будут выполнены работы по ремонту жилищного фонда: замена оконных блоков, ремонт подъездов и входных групп, ремонт отмостки, ремонт детской площадки и установка новых игровых элементов, монтаж скамеек и ограждений для палисадников.
Так же народные избранники заслушали отчёт об исполнении местного бюджета за I квартал 2020 г. Согласно представленной информации, доходная часть за 1 квартал текущего года составила 79 млн рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – почти 5 млн рублей. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за указанный период составили 439 тыс. рублей, доходы от платных услуг – 1,49 млн, поступления в экологический фонд составили 1,38 млн.
Что касается расходной части местного бюджета, то на социально-защищенные статьи расходов был потрачен 51,5 млн рублей. На благоустройство из городской казны было выделено 1,69 млн, куда вошли содержание и уборка городских территорий – 849 тыс., благоустройство и содержание территорий зон отдыха – 150 тыс., ремонт и реконструкция сетей наружного освещения – 252 тыс. рублей.
Ещё одно значительное направление расходов – содержание и ремонт жилого фонда. На замену лифта из городской казны было выделено 127 тыс. рублей, на ремонт жилого фонда по программе исполнения наказов избирателей – 891 тыс. рублей. На капитальный ремонт объектов образования, культуры и спорта было израсходовано 936 тыс. рублей.
По адресной программе капитального строительства объектов городской инфраструктуры были выполнены масштабные работы в летнем оздоровительном лагере «Спартак»: на строительство летних жилых домиков потрачено 1,5 млн, ещё 209 тыс. израсходовано на реконструкцию котельной в лагере.
По направлению экологического фонда – сохранение и развитие зеленых насаждений, улучшение санитарно-экологического состояния и благоустройство города – 534 тыс. руб. (44,2% от плана), в том числе: на содержание зеленых насаждений города, снос и обрезку деревьев, корчевку пней на территории города, находящихся в муниципальной собственности – 223 тыс. руб. (100,0% от плана), мероприятия по борьбе с амброзией и выкашивание газонов – 234 тыс. руб. (100,0% от плана), приобретение контейнеров – 77 тыс. руб. (21,0% от плана). Депутаты приняли отчёт об исполнении местного бюджета к сведению.
Далее народным избранникам был представлен отчёт главы о деятельности Государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск за 2019 год. В минувшем году столица получила 406 млн руб. дохода и перестала быть дотационным городом. Благодаря этому выполнялись масштабные работы по нескольким направлениям: благоустройство городских территорий, дорожная сеть, реконструкция парков и скверов. Появился отдельный пункт в городском бюджете – благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений.
Председателем горсовета и главой государственной администрации было отмечено высокое исполнение бюджета по результатам прошлого года. Положительную оценку исполнению главного финансового документа Тирасполя ранее дала и Счётная палата. Таких образцовых результатов удалось достичь благодаря слаженной работе городского Совета и столичной администрации.
Что касается дорожного фонда, то впервые 61 млн рублей выделен по республиканской программе, 16 млн спонсорских средств было израсходовано на городские дороги. Всего в городские дороги в прошлом году было вложено 77 млн рублей. Благодаря проведённым работам удалось существенно улучшить состояние дорожной инфраструктуры и сэкономить, так как затраты на ямочный ремонт снизились в три раза по сравнению с предыдущими годами.
Масштабные работы проводились в оздоровительном лагере «Спартак». Это единственный детский лагерь на территории Тирасполя. Завершено строительство двух жилых домиков, рассчитанных на 32 ребёнка. Здания были построены из современных технологичных сэндвич-панелей. Благодаря этому материалу, домики не повредил летний паводок. Есть и ещё одно важное преимущество – стены не нагреваются даже в сильную жару. Сейчас в новых домиках отдыхают воспитанники интернатов. Но изменения в лагере на этом не будут закончены: в планах реконструкция большого корпуса и строительство двух новых домиков, где смогут расположиться 100 юных тираспольчан.
В центре внимания находились и другие социальные объекты – было отремонтировано 20 объектов УНО. По фонду капитальных вложений был построен новый корпус в Тираспольской коррекционной школе для детей-инвалидов с современным спортивным залом, удобными санузлами, прачечной и пищеблоком.
Совместной заслугой горсовета и государственной администрации является предоставление правительством республики МУП «Школьник» льготного тарифа на электроэнергию. Благодаря этим мерам для 10 школ смогли приобрести новое кухонное оборудование.
В прошлом году обновили технику и другие муниципальные предприятия – парк ТДРСУ пополнился четырьмя единицами техники, «Спецавтохозяйства» – тремя. Кроме того, САХ приобрёл 160 мусорных контейнеров. За счёт сокращения затрат на транспортировку мусора и доход от сортировочной линии предприятие получило доход в 1 млн рублей.
Среди достижений прошлого года и активное поступление налоговых платежей, благодаря которым Тирасполь и в нынешних непростых экономических условиях пока не стал дотационным. Городские власти будут и далее отстаивать право столицы оставлять полученные доходы в местном бюджете. Это позволит выполнить многие крупные проекты и программы в Тирасполе.
2019 г. стал годом реализации масштабных работ по реконструкции внешнего облика центральной части города. Сейчас продолжается модернизация территории набережной. После того, как основные работы в центре будут завершены, преобразования коснутся микрорайонов.
Альбина Иванова подвела итог годовой деятельности столичной администрации, поздравив с отработанным на высоком уровне бюджетом, который можно без преувеличения назвать идеальным. Но также отметила, что в реализации задач необходимо отдавать приоритет плановости, кроме того, перед выполнением работ необходимы предварительные сметы расходов. «Депутаты всегда открыты для диалога и нацелены на положительный результат», – подвела итог председатель горсовета.
Олег Довогопол отметил, что Тирасполь является примером взаимодействия представительного и исполнительного органа власти, это неоднократно отмечалось и Верховным Советом, и президентом. «Мы умеем слушать и слышать друг друга», – так глава охарактеризовал диалог депутатов и администрации. Деятельность государственной администрации за 2019 г. народные избранники признали удовлетворительной.
Завершилась сессия приятной традицией – Альбина Иванова зачитала благодарность депутатам от избирателей. Жители дома по Каховской, 18 выразили признательность депутату Николаю Ковальчуку за содействие в установке окон, благоустройстве прилегающей территории, внимательное и заботливое отношение к избирателям.
Ещё одно письмо пришло в адрес депутата Георгия Глицоса. Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Степан Берил поблагодарил депутата за помощь в предоставлении строительных лесов.
Депутатам городского Совета предстоит вновь собраться на сессии в сентябре, после небольшого перерыва.