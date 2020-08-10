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В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии

В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии были далеко не свободными и справедливыми, заявил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс, призвав власти страны обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека.

"Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями, произошедшими вчера вечером после окончания голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми", - приводит слова Даемса пресс-служба ПАСЕ, передает ria.ru

Он отметил, что "кандидаты не могли свободно баллотироваться и проводить избирательную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений, включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов". По словам главы ПАСЕ, честность досрочного голосования вызывает вопросы.

Даемс призвал власти Белоруссии проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать беспрепятственное соблюдение основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами страны.

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье. Согласно обновленным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08, на втором месте Светлана Тихановская - с 10,09%.

ria.ru
  • Сегодня, 19:33
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