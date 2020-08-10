Выборы президента Белоруссии были далеко не свободными и справедливыми, заявил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс, призвав власти страны обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека.
"Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями, произошедшими вчера вечером после окончания голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми", - приводит слова Даемса пресс-служба ПАСЕ, передает ria.ru
Он отметил, что "кандидаты не могли свободно баллотироваться и проводить избирательную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений, включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов". По словам главы ПАСЕ, честность досрочного голосования вызывает вопросы.
Даемс призвал власти Белоруссии проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать беспрепятственное соблюдение основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами страны.
Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье. Согласно обновленным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08, на втором месте Светлана Тихановская - с 10,09%.