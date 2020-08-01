По данным, озвученным на заседании Оперативного штаба, на сегодняшний день в двух коронавирусных госпиталях Приднестровья лечение проходят 133 инфицированных пациента. Кроме того, в медучреждениях республики ожидают получения результатов тестирования на COVID-19 64 человека. За три дня, прошедших с предыдущего совещания, на лабораторное исследование направлена 761 проба биоматериалов. В 33 случаях наличие вируса подтверждено. За этот же период выздоровели 19 носителей коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии исследовано в лабораторных условиях 22088 проб. Зарегистрировано 1604 факта заболевания коронавирусом. Летальность среди COVID-больных составляет 3,4% (54 случая). Справились с болезнью 1410 человек (88%). Коэффициент распространения за неделю уменьшился в полтора раза и составляет 0,9. Эпидемиологическая ситуация в целом остается устойчиво неблагополучной. Продолжается действие карантинных требований и ограничений. Контролирующие органы не прекращают деятельность по надзору их исполнения. Подтверждена практикой эффективность механизма контролируемой самоизоляции граждан. На сегодняшний день в условиях домашнего карантина находятся 2354 приднестровца, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
За отчетный период (4 дня) осуществлено свыше двух тысяч контрольных посещений. Параллельно проведено порядка 4,5 тысячи проверочных мероприятий в отношении объектов сферы торговли и услуг. Выявлено 160 нарушений. Виновные привлекаются к административной ответственности. Учреждения-нарушители приостанавливают деятельность. По поручению Президента представители проверяющих органов одних городов и районов будут периодически посещать с проверкой объекты, расположенные в других административных единицах. Эта профилактическая мера позволит повысить эффективность контрольных мероприятий, считает Вадим Красносельский. Он напомнил, что ответственность за их реализацию несут главы госадминистраций. Они же отвечают за организацию тестирования коллективов образовательных учреждений в преддверии начала учебного года. Тема предстоящего старта учебного процесса в коронавирусных условиях стала одной из основных в повестке сегодняшнего заседания Оперштаба. Министр просвещения проинформировала Президента о готовности представить так называемые паспорта всех образовательных учреждений республики, графики открытия и, соответственно, предварительного тестирования персонала детских садов, а также рассказала о разработке объемного документа, регламентирующего порядок организации деятельности объектов сферы просвещения в существующих COVID-обстоятельствах. Проект сегодня направят на согласование в соответствующие ведомства.
Что касается торжественной линейки, посвященной Дню знаний, то решение осталось неизменным: участие в ней примут ученики 1 и 11 классов; мероприятие должно быть организовано исключительно на свежем воздухе и с соблюдением карантинной дистанции. По окончании торжества, посвященного первому школьному звонку, участники линейки пройдут в классные комнаты, где будет проведен традиционный урок мира. Его тематика в нынешнем году – юбилей республики. Ребятам продемонстрируют получасовой фильм, подготовленный к 30-летию ПМР государственным телеканалом. Остальные ученики также посетят 1 сентября школу, но позже и с разбивкой по времени – так, чтобы пересечение разных классов было минимальным. 2-10 классы проведут первый в этом году праздничный урок без предварительного участия в школьной линейке. Еще один важный аспект: цветы, которые традиционно дарят в День знаний учителям, должны быть в нынешнем, осложненном пандемией, году собраны в букеты без использования упаковочных материалов. Эта информация будет доведена и до предпринимателей, реализующих цветочную продукцию.
Подводя черту под блоком вопросов, посвященных образовательной тематике, Вадим Красносельский выразил благодарность всем, кто задействован в работе по подготовке к началу учебного года, отметив, что республика успешно справляется со всеми вызовами, связанными с пандемией коронавируса.
Говорили сегодня и об очередных мерах по смягчению карантинных ограничений. Предлагается возобновить деятельность учреждений сферы дополнительного образования. Речь идет не только о детских клубах и секциях, но и разного рода курсах для взрослых граждан. Кроме того, обсудили вопрос о возможности проведения на открытых парковых площадках городов и районов республики выступлений творческих коллективов. Важное условие – достаточная для безопасного размещения зрителей площадь. Еще один общественный запрос – открытие саун и банных комплексов. Санэпидемслужбой разработаны рекомендации по организации их безопасного функционирования. Обсудили члены штаба и озвученный Министром здравоохранения вопрос по поводу тестирования инвалидов, въезжающих в республику. Если гражданин с инвалидностью выезжал за пределы Приднестровья по медицинским показаниям и иной необходимости, связанной с сохранением жизни и здоровья, то ПЦР-тестирование по возвращении будет проводиться за государственный счет. Во всех остальных случаях, когда речь идет об отдыхе и поездках личного характера, лабораторное тестирование проводится для данной категории граждан на общих основаниях – за собственный счет.
Следующее заседание Оперативного штаба при Президенте ПМР запланировано на четверг.