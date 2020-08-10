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На границе с Молдовой лежат 35 тонн вещества, разрушившего Бейрут

На границе с Молдовой лежат 35 тонн вещества, разрушившего Бейрут

Румынские правоохранители сообщили об обнаружении 35 тонн аммиачной селитры, хранившейся в ненадлежащих условиях в офисе одной из компаний в уезде Галац, сообщает sputnik.md ссылаясь на Sputnik Румыния.

Вещество крайне опасно, именно этот химикат вызвал разрушительный взрыв в Бейруте. Для сравнения - взрыв в столице Ливана был вызван неправильным хранением более 2700 тонн.
В 2004 году селитра взорвалась и в Румынии: в городе Михайлешти на воздух взлетел грузовик, в котором находилось 20 тонн нитрата аммония.

Согласно предоставленной полицией информации, 7 августа правоохранители из Галаца провели проверку в одной из частных компаний в населенном пункте Влэдешти. Было обнаружено 2 килограмма незаконно хранившегося инсектицида, классифицированного как «очень токсичный», и 73 литра средства для защиты растений с истекшим сроком годности. Администратор компании не принял меры по нейтрализации этого вещества согласно закону.

Продолжив поиски, полиция также выявила 35 000 килограммов нитрата аммония, хранившихся в ненадлежащих условиях.

В настоящее время в отношении администратора компании ведется расследование по делу о незаконном обороте токсичных продуктов и веществ, непринятии мер по полной ликвидации опасных веществ и препаратов, ставших отходами, и несоблюдении обязанности хранить химические удобрения и средства защиты растений только в упакованном виде и в защищенных местах.

sputnik.md
  • Сегодня, 19:42
  • DTV
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