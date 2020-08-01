Обслуживание и ремонт всех инженерных сетей кооперативных домов за их пределами теперь зона ответственности коммунальных предприятий. Поправки в Жилищный кодекс ранее подписал Президент ПМР. Теперь дело за практическим применением новой нормы.
По мнению депутатов Верховного Совета, жильцы кооперативных домов не должны тратить деньги на обслуживание участков коммуникаций, которые расположены за периметром дома. Теперь на законодательном уровне прописано, что граница раздела ответственности будет проходить либо по счетчику, либо по границе дома, передает novostipmr.com ссылаясь на парламентскую пресс-службу.
«Вопрос разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности стоял перед жителями домов и предприятиями естественных монополий очень давно. Были периоды, когда границы раздела передвигались при заключении договоров в сторону увеличения магистральных сетей для обслуживания многоквартирных домов», – ранее отмечал председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Граница раздела могла пролегать на расстоянии от 5 до 250 метров от дома.
В Бендерах кооперативные дома по улице Кишиневской уже начинают отрабатывать механизм перевода наружных тепло- и водопроводных сетей на баланс коммунальных предприятий города.
Депутат Верховного Совета по избирательному округу № 2 Юрий Кучеренко сообщил о готовности оказать поддержку тем кооперативам, которые желают передать свои наружные сети на баланс поставщиков коммунальных услуг.
«Это справедливо. Так и должно быть. Мы готовы оказать юридическую поддержку председателям кооперативов, чтобы максимально быстро передать эти сети водоканалу. Постараемся отработать механизм. Будет алгоритм, чтобы было понятно всем остальным руководителям кооперативов», - отметил Юрий Кучеренко.
В течение месяца Правительство должно выработать окончательный механизм, который затем применят по всей республике.